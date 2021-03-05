Пятница, 5 Марта 2021 12:38

АрмИнфо. Замминистра обороны Армении Арман Саркисян отказался комментировать действия ВС Азербайджана на территории армянского села Воротан Сюникской области РА.

Так, 5 марта в военном пантеоне "Эраблур" на уточнение журналистов выяснили ли в МО РА какие инженерные работы проводят ВС Азербайджана на прилегающих территориях общины, он в частности сказал: " Поговорим об этом в другой день. Есть рабочая группа, занимающаяся вопросами Сюникской области, в рамках которой мы предоставим надлежащую информацию. У сюникцев нет никакого повода для беспокойства".

Отметим, что еще 3 марта должностные лица Сюника на своих страницах в Facebook сигнализируют о том, что азербайджанцы роют окопы в общине Воротан.

Так, заместитель мэра Гориса Ирина Йолян сообщила, что азербайджанская техника работает возле частного дома, перешедшего под их контроль. <О ситуации с нашим частным домом много говорилось. Именно на участке у этого дома начались инженерные работы, в непосредственной близости от села. Они роют траншеи вдоль села. Может, они к чему-то готовятся>, - сказала она, добавив, что вчера они сигнализировали об этом и ждут оперативного реагирования со стороны органов обороны и национальной безопасности.

В свою очередь глава села Сурен Оганджанян выразил недоумение этими действия противника, предположив, что если где-то роют траншеи, значит, готовятся к бою. "Или готовятся к самообороне. Или они ждут от нас угрозы, а мы думаем, что опасность может исходить от них. Это мое мнение>,- отметил Оганджанян.

В свою очередь в Службе национальной безопасности (СНБ) Армении заверили, что поводов для беспокойства нет, ситуация контролируется пограничными войсками. <Азербайджанская сторона на своих позициях проводит работы по обеспечению безопасности>, - заявили в ведомстве.

После трехстороннего заявления от 9 ноября о прекращении боевых действий в Карабахе некоторые территории села Воротан Сюникской области перешли Азербайджану, в частности, один частный дом, около 100 садов садоводческой компании и несколько летних домов.