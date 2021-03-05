Пятница, 5 Марта 2021 11:56

АрмИнфо. Все военнослужащие Вооруженных сил Армении в составе армии и рядом с ней. Об этом заявил замначальник Генштаба Армении Андраник Макарян в беседе с журналистами в военном пантеоне "Эраблур", где сегодня проходят мероприятия по случаю дня рождения спарапета Вазгена Саргсяна.

Коснувшись вопроса о поддержке многих военных Генштаба и армянской армии, Макарян, в частности сказал: "Вы журналисты находитесь рядом с журналистским сообществом? Так и все военнослужащие Вооруженных сил Армении в составе армии и рядом с ней", - сказал он.

Вместе с тем он отказался отвечать на вопрос связанный с заявлением Генштаба Армении от 25 февраля, так же как не стал разъяснять причины, почему не присоединился к данному заявлению, в котором требовалась незамедлительная отставка премьер-министра РА Никола Пашиняна.

На вопросы журналистов отказался отвечать и министр обороны Вагаршак Арутюнян, который отметил, что сегодня день рождения Вазгена Саргсяна, и он не отвечает ни на какие вопросы.

Вазген Саргсян родился 5 марта 1959г. в с. Арарат (Араратский район, РА). В 1979г. окончил Ереванский институт физической культуры. 1979-1983гг. - учитель физкультуры в средней школе в родном селе. 1983-1986гг. - секретарь комсомольской организации Араратского

цементного завода. 1986-1989гг. - завотделом публицистики журнала <Гарун>. 1990-1992гг. - командир добровольческих отрядов <Еркрапа>, а также председатель постоянной комиссии Верховного совета РА по вопросам обороны и внутренних дел. 1992-1993гг. - первый министр обороны РА, советник президента РА по вопросам обороны, представитель президента РА в приграничных районах РА. 1993- 1995гг. - госминистр РА. 1995-1999гг. - министр обороны РА. С 11 июня 1999г. - премьер-министр РА. 27 октября 1999г. был убит в зале заседаний НС РА. Похоронен в воинском пантеоне <Ераблур>. Герой Арцаха (1998). Награждён орденом <Золотой Орёл>. Национальный герой Армении (27.12.1999, посмертно). Бесспорно, сыграл большую роль в деле создания национальной армии и строительства Армянской государственности. Народ удостоил его почётного звания <Спарапет>. В 2000г. в РА и НКР его именем были названы улицы, школы, воинские части и военный институт.