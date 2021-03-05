Пятница, 5 Марта 2021 11:56

АрмИнфо. Вокруг кандидатов в судью Кассационного суда Армении сложилась абсурдная ситуация.

Об этом 5 марта на встрече с журналистами заявил лидер оппозиционной партии "Просвещенная Армения" и одноименной фракции армянского парламента Эдмон Марукян, комментируя ситуацию с выборами судьи Кассационного суда.

Напомним, что накануне после трех дней обсуждений в результате тайного голосования в парламенте ни один из трех кандидатов в судьи КС - Самвел Григорян, Армен Айкянц и Арсен Мкртчян - не получил необходимого количества голосов. Глава фракции "Мой шаг" Лилит Макунц отметила, что депутаты фракции не станут избирать членов Кассационного суда, выдвинутых председателем Высшего судебного совета Рубеном Вардазаряном. По ее словам, "Мой шаг" с глубоким уважением относится к судьям-выдвиженцам, но с учетом того обстоятельства, что их выдвинул Рубен Вардазарян, депутаты не поддержат их. "Тем самым мы выражаем свою позицию к нему, а не к кандидатам", - заявила Макунц. По ее словам, камнем преткновения стало заявление Вардазаряна от 15 ноября, где он призвал коллег-судей показать, кто они - честные профессионалы, или "просто скулящие в подворотнях". Во время дебатов депутаты попросили Вардазаряна объяснить, что означали его слова, ведь судьи не вправе делать политические заявления. "Объяснения Вардазаряна не были исчерпывающими и подтвердили наше беспокойство тем, что господин Вардазарян политизирует судебную систему", - заявила Макунц.

Между тем, как считает Эдмон Марукян, если у правящего большинства имеются проблемы с председателем ВСС, то должны решать их в отдельном порядке. Но профессионалы, готовые выполнить свою миссию в Кассационном суде, не должны страдать. "И все это происходит в стране, в которой нельзя столь неэффективно затрачивать весь государственный ресурс, когда по результатам трех дней обсуждений в парламенте мы фактически столкнулись с бойкотом со стороны правящей силы ", - заметил депутат. Он добавил, что глава ВСС никогда не был его героем, но ведь он был выдвинут как раз правящей силой, ожидая, что тот будет выполнять ее приказы. "Власть нечестна в этом вопросе. Чего мы желаем - иметь действительно независимую судебную систему или исполнителя воли властей? " - задал вопрос депутат. Он отметил, что во всем мире имеется интересный индикатор: если власть критикует судебную власть, это означает, что судебная власть работает хорошо. ВСС своим поведением направил сигнал международному сообществу о том, что работает эффективно.