Пятница, 5 Марта 2021 11:54

АрмИнфо.По итогам митинга 1 марта можно констатировать, что попытка военного переворота в Армении не удалась. И некоторые люди осознали, что выступить против такого числа собственных соотечественников на площади просто невозможно. Подобное мнение выразил АрмИнфо депутат парламентской фракции "Мой шаг" Грачья Акопян.

1 марта на Площади Республики прошел многотысячный митинг сторонников действующей власти. После чего состоялось шествие. Параллельно на блокированном оппозицией проспекте Баграмяна состоялся митинг ее сторонников.

"Народ в свою очередь к насилию никогда не прибегнет. Власть, тем более, в провоцировании насилия не заинтересована. В то время как при желании спокойно могла бы спровоцировать столкновения. Для того, чтобы в этом убедиться просто сравните речи премьера Пашиняна и лидеров оппозиции. Мы все видим, что премьер призывает общество к солидарности и миру, в то время как лидеры оппозиции призывают к насилию", - подчеркнул он.

Согласно Акопяну, неуемное стремление вернуть власть побуждает лидеров оппозиции думать о его реализации посредством угроз или применения силы. В ответ на что, власть отвечает, что если оппозиция не желает идти на внеочередные выборы, то ей следует заручиться такой народной поддержкой, которая заставит ее - власть задуматься о собственном добровольном уходе.

Комментируя слухи о сборе граждан из областей правящим блоком "Мой шаг" с целью их участия в митинге 1 марта, депутат заметил, что лично ему такие случаи неизвестны. По словам Акопяна, действующая власть никогда не позволяла и не позволит себе угрожать сотрудникам госучреждений увольнением в случае отказа от участия в митингах. По его убеждению, подобные случаи остались в далеком прошлом.