Пятница, 5 Марта 2021 11:53

АрмИнфо.В 2020 году компания <Южно- Кавказская железная дорога> приобрела 70 новых полувагонов, изготовленных предприятием "Уралвагонзавод". Данные вагоны, передает пресс-служба компании, были доставлены в Республику Армения в октябре 2020 г. по маршруту Россия-Грузия-Армения через железнодорожное паромное сообщение порт Кавказ - порт Поти.

В феврале текущего года 29 новых полувагонов были предоставлены грузоотправителю для осуществления перевозок медного концентрата в экспортном сообщении со станции Ереван назначением порт Поти (Грузия). Первая погрузка продукции осуществлена 24 февраля 2021 года.

Процесс обновления подвижного состава ЮКЖД проходит на постоянной основе. В течение 2021 года он получит новые темпы развития, а в 2021-2024 гг. планируется полностью обновить парк грузовых полувагонов.

ЗАО "Южно-Кавказскаяжелезнаядорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионногоуправления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.