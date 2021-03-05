Пятница, 5 Марта 2021 11:52

АрмИнфо. Страны СНГ намерены создать комиссию по правам человека, чтобы пресечь попытки политизации правозащитной тематики, а также укрепить авторитет организации в сфере защиты прав человека. Об этом, как передает ТАСС, сообщила пресс-служба исполнительного комитета Содружества по итогам заседания экспертной группы, прошедшего в Минске в онлайн-формате.

"Государства - участники Содружества Независимых Государств считают актуальным запуск деятельности комиссии по правам человека СНГ. Заседание экспертной группы по вопросу создания комиссии состоялось 4 марта в Минске, на встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями по данной теме", - говорится в сообщении.

Принявшие участие во встрече представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана и исполкома СНГ считают, что начало работы комиссии будет способствовать "налаживанию интеграционного взаимодействия по правочеловеческому направлению гуманитарного сотрудничества". Участники заседания также отметили, что это послужит укреплению авторитета СНГ как одной из ключевых международных организаций на постсоветском пространстве, в том числе в сфере защиты прав человека, позволит противодействовать попыткам политизации правозащитной тематики.