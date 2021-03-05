Пятница, 5 Марта 2021 11:51

АрмИнфо.Вчера, поисковые работы спасательных отрядов ГСЧС МВД в южной части Арцаха не дали результатов. Об этом говорится в сообщении спасательного ведомства.

Однако сообщают в ГСЧС Арцаха, вчера, с базы одной из воинских частей Мартакерта, службе спасения были переданы останки двух по предварительным данным военнослужащих. Личности последних будут установлены только после судебно- медицинской экспертизы. Отметим, что 2 дня назад, с того же места, были переданы останки еще двоих военнослужащих.

Во время войны этот район был мишенью и со стороны противника были нанесены ракетные удары.

Сегодня поисковые работы продолжаются в Гадрутском районе и на территории Варанда (Физули).

Всего с момента прекращения огня было найдено 1488 тел