Четверг, 4 Марта 2021 21:11

АрмИнфо.В Министерстве иностранных дел Армении сегодня состоялось мероприятие, посвященное вступлению в силу Соглашения о всеобъемлющем расширенном партнерстве Армения-ЕС (CEPA). В нем приняли участие члены исполнительных и законодательных органов РА, главы дипломатических миссий, представители гражданского общества.

С приветственными речами к участникам мероприятия обратились вице-премьер-министр РА Мгер Григорян, глава представительства ЕС в Армении Андреа Викторин и министр иностранных дел РА Ара Айвазян.

<Завершение процесса ратификации соглашения и его вступление в силу является значимым событием для углубления отношений Армения-ЕС. Соглашение имеет большое значение для Армении, поскольку оно не только стимулирует реализацию реформ, но и является одной из ключевых основ нашей программы реформ. Следует отметить, что эффективное выполнение соглашения окажет существенное влияние на различные сферы жизни и бизнеса наших граждан. Мы понимаем, что имплементация лучших европейских практик будет способствовать укреплению демократии, прав человека, развитию человеческого капитала, будет способствовать сотрудничеству в инфраструктуре, экономике, окружающей среде и ряде других областей>, - сказал, открывая мероприятие вице-премьер РА Мгер Григорян.

. Глава представительства ЕС в Армении Андреа Викторин подчеркнула, что полная ратификация CEPA явилась краеугольным камннм отношений между Арменией и ЕС, который готов помочь Армении в процессе реформ на благо развития страны и ее граждан.

Поздравив партнеров со вступлением в силу соглашения, министр иностранных дел Ара Айвазян высоко оценил усилия Армении и рабочих групп ЕС в реализации этого важного достижения. <Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве охватывает широкую повестку дня наших двусторонних отношений, а также обеспечивает прочную правовую основу для укрепления и расширения масштабов экономического и отраслевого сотрудничества, в значительной степени способствуя продолжению внутренних реформ в различных областях в интересах наши граждане".

<Говоря об общих ценностях, мы не можем игнорировать то, как эти ценности подавлялись и нарушались в результате применения силы против мирного народа Арцаха. Масштабная военная агрессия Азербайджана против населения Нагорного Карабаха (Арцаха) продолжалась 44 дня и создала новую нестабильную ситуацию в регионе со всеми возможными негативными последствиями>, - отметил глава МИД РА.

Мы действительно столкнулись с новыми проблемами, но в то же время наша решимость поддержать реализацию права народа Нагорного Карабаха на самоопределение не была подорвана. <Хочу подчеркнуть, что в Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве в контексте урегулирования нагорно-карабахского конфликта четко говорится об этом праве, что особенно важно сейчас, поскольку главной целью развязанной Азербайджаном войны было лишить народ Нагорного Карабаха своих прав>, - подчеркнул министр.

Айвазян обратил внимание присутствующих на вопрос первостепенной важности для Армении - безопасное возвращение военнопленных, взятых в заложники Азербайджаном, в том числе мирных жителей, в том числе женщин, высоко оценив позицию ЕС в этом отношении. <Мы считаем, что и ЕС, и страны-члены ЕС должны больше высказываться по этому поводу, поскольку речь идет не только о региональной безопасности и стабильности, но и о жизни конкретных людей>, - сказал министр иностранных дел РА Ара Айвазян.