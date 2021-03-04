Четверг, 4 Марта 2021 20:49

АрмИнфо.По положению на сегодняшний день при посредничестве российских миротворцев Армения и Азербайджан обменялись 79 пленными. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

В частности, она отметила, что из общего числа пленных 63 приходится с армянской стороны и 16 - с азербайджанской.

<Позиции сторон по данному вопросу различаются в подходах . Мы всегда об этом говорим. Различия в этих данных весьма значительны. Цифры, которые приводит официальный Ереван, периодически меняются, другая информация поступает из Баку>, - сказала спикер МИД РФ.

Она отметила, что оптимальная формула обмена пленными звучит так <всех на всех>. При этом, Захарова подчеркнула, что скорейшее решение данного вопроса позволит <перевернуть трагические страницы> в отношениях и сконцентрироваться на продвижении позитивной повестки, в том числе в экономической сфере.