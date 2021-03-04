Четверг, 4 Марта 2021 19:01

АрмИнфо.IDBank просит своих клиентов, принявших участие в военных действиях, до 31-го марта этого года представить заявку и справку из военкомата об участии в военных действиях, в случае, если они не были представлены ранее.

Напомним, что Банк применяет индивидуальный подход к клиентам, принявшим участие в военных действиях, а также пропавшим без вести и раненным, с целью максимально облегчить финансовые трудности. Весь персонал Банка еще раз благодарит защитников Родины.