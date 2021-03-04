Четверг, 4 Марта 2021 17:30

АрмИнфо. В Армении сформирована рабочая группа по созданию в Мемориала памяти жертв арцахской войны и без вести пропавших. Решение о создании группы подписал премьер-министр РА Никол Пашинян.

Как передает пресс-служба правительства РА, решение подписано в соответствии с частью 16 статьи 7 Закона РА "О структуре и деятельности правительства". Группу возглавит вице-премьер Тигран Авинян. Предусмотрено, что Мемориал будет возведен в комплексе "Ераблур".