Четверг, 4 Марта 2021 17:29

АрмИнфо.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления на 14-ом заседании глав государств и правительств Организации экономического сотрудничества привлек далее внимание к ситуации на Южном Кавказе.

Эрдоган заверил, что агрессия Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха открыла путь к новому этапу развития региона. "Одним из общих наших приоритетов является помощь в обеспечении безопасности и стабильности в Карабахе, устранение ущерба от 30 летней оккупации. Верю в то, что наша организация проявит солидарность с Азербайджаном по данному вопросу", - сказал президент, передает Анадолу.

Вместе с тем Эрдоган выразил надежду на то, что шаги Армении внесут вклад в мир и стабильность в регионе.

"Вновь хотелось бы заявить, что Турция не признает антидемократические попытки игнорирования воли народа", - подчеркнул турецкий лидер, который продолжает проявлять чрезмерный интерес к внутриполитическим процессам в Армении.