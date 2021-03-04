Четверг, 4 Марта 2021 17:29

АрмИнфо.В результате тайного голосования в парламенте Самвел Григорян, Армен Айкянц и Арсен Мкртчян не были избраны судьями Кассационного суда.

Ранее сегодня глава фракции "Мой шаг" Лилит Макунц отметила, что депутаты фракции не станут избирать членов Кассационного суда, выдвинутых председателем Высшего судебного совета Рубеном Вардазаряном. По ее словам, "Мой шаг" с глубоким уважением относится к судьям-выдвиженцам, Армену Айкянцу и Арсену Мкртчяну. Но учитывая то обстоятельство, что их выдвинул Рубен Вардазарян, депутаты не поддержат его. "Тем самым мы выражаем свою позицию к нему, а не к кандидатам", - заявила Макунц. По ее словам, камнем преткновения стало заявление Вардазаряна от 15 ноября, где он призвал коллег-судей показать, кто они - честные профессионалы, или "просто скулящие в подворотнях". Во время дебатов депутаты попросили Вардазаряна объяснить, что означали его слова, ведь судьи не вправе делать политические заявления. "Объяснения Вардазаряна не были исчерпывающими и подтвердили наше беспокойство тем, что господин Вардазарян политизирует судебную систему", - заявила Макунц.