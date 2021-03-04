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 Четверг, 4 Марта 2021 16:48
Марианна Мкртчян

В Москве в арт-пространстве посольства Армении состоялась презентация обновлённой линейки легендарного коньяка "Арарат"

В Москве в арт-пространстве посольства Армении состоялась презентация обновлённой линейки легендарного коньяка "Арарат"

АрмИнфо.В арт-пространстве Культурного центра посольства Армении в России состоялась презентация обновлённой линейки легендарного армянского коньяка "Арарат".

Как сообщает пресс-служба посольства РА в РФ, мероприятие состоялась в продолжение инициатив по представлению армянского производства, достижений экономической отрасли нашей страны в России и по углублению торгово-экономических связей между Арменией и Россией.

Согласно сообщению, компания в рамках мероприятия продемонстрировала гостям новый дизайн и философию бренда. Отдельное внимание было уделено коньяку и эксклюзивному бренду <ЭРЕБУНИ>.

Среди гостей были представители торгово-промышленной палаты Франции, российские предприниматели, представители дистрибьюторских компаний в РФ, специалисты области и отраслевые журналисты.

Арт-пространство Культурного центра с 2018 года служит в качестве экспозиционной площадкой для представления армянского производства в России, проведения встреч и различных мероприятий между представителями предпринимательских кругов стран с целью продвижения армянских товаров в России и на международном уровне.


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