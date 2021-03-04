Четверг, 4 Марта 2021 15:38

АрмИнфо. Весь командный состав армии Армении вплоть до командиров батальонов поддержал начальника Генерального Штаба Оника Гаспаряна, которого хочет уволить премьер-министр РА Никол Пашинян. Об этом заявил в интервью российским СМИ второй президент Армении Роберт Кочарян.

При этом Кочарян призвал президента Армении немедленно обратиться в Конституционный суд, чтобы оспорить решение премьер-министра страны об увольнении начальника Генерального Штаба.

"Армения уже год живет в режиме военного положения, хотя активные боевые действия закончились 4 месяца назад. Власть не отменяет режим с одной целью - не допустить отставки премьер-министра страны", - которого цитирует Царьград.

Он также подчеркнул, что для восстановления армии после карабахской войны понадобится 3 миллиарда долларов США. "Истинные цифры потерь скрываются под грифом секретно", - добавил второй президент РА, армянская власть должна была 10 ноября встать на колени перед народом, а может быть и застрелиться.

Вместе с тем Кочарян заявил, что в годы его правления армия была оснащена и вооружена лучше, чем азербайджанская армия. "Вооруженные силы Армении за последние несколько лет были доведены до такого состояния, что привели к проигрышу в войне", - подытожил он.