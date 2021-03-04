Четверг, 4 Марта 2021 15:37

АрмИнфо. Впредь обжаловать акты за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в Армении можно будет в письменной форме. Данное решение было принято 4 марта в ходе очередного заседания правительства РА.

<Это поможет снизить загруженность судебной системы>, - подчеркнул министр юстиции РА Рустам Бадасян, отметив, что доля исков, которые можно рассматривать в письменном порядке в период с 2018 по 2020 года составила 80%.

В частности, по его словам, в 2019 из 7 165 апелляционных исков, 5755 касаются статей, по которым предложено внедрить систему письменного рассмотрения вопроса, в 2020-м году из 4957 исков, на долю последних приходится 3 347.

Бадасян подчеркнул, что за последние годы число исков по обжалованию актов Дорожной полиции в административных судах возросло на 560%. <С внедрением данной системы в письменном формате иски можно будет обжаловать, как в судах первой инстанции, так и в Апелляционном суде>, - сообщил он.