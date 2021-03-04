Четверг, 4 Марта 2021 14:38

АрмИнфо. Встреча лидера оппозиционной партии "Просвещенная Армения" и одноименной фракции армянского парламента Эдмона Марукяна с премьер-министром РА Николом Пашиняном не дала каких-либо результатов. Об этом 4 марта журналистам заявил сам Эдмон Марукян, напомнив, что на встрече обсуждался вопрос о возможности проведения в стране внеочередных парламентских выборов.

По словам Марукяна, премьер не увязывает проведение выборов с отставкой начальника Генерального штаба вооруженных сил Армении Оником Гаспаряном. Но данный вопрос увяыват оппозиция. Тем более, что помимо общего кризиса добавился еще и кризис между премьером и генеральным штабом.

"Вооруженные силы страны нельзя в любом случае политизировать. Руководство ВС должно остаться на своих местах, а вернуться к данному вопросу можно будет после выборов. Между тем, позиция премьера иная. По сути, по этой причине каких-либо договоренностей по обсуждаемым вопросам не достигнуто. Насколько я понимаю, состоятся переговоры премьер-министра с лидером партии "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном, поскольку только лишь позицией нашей партии процессы не могут двигаться дальше, и парламент не может быть распущен. После встречи с Гагиком Царукяном будет уточнена позиция партии "Процветающая Армения". Думаю, что переговоры продолжатся", - заявил Эдмон Марукян, добавив, что согласия ни по одному вопросу не достигнуто, но переговоры в целях поиска решения проблемы будут продолжены. Тем более, что нет иного пути для выхода из сложившейся ситуации, и по этой причине выборы - необходимость.

Он заметил, что имеется воля сторон для продолжения переговоров. В ближайшее время будет уточнена позиция партии "Процветающая Армения ", после чего разговор продолжится. Он заметил, что стороны должны придти к консенсусу.