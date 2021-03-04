Четверг, 4 Марта 2021 14:33

АрмИнфо.Бывший первый заместитель начальника Генштаба ВС РА Тиран Хачатрян обратился в столичный Административный суд с требованием признать недействительным указ президента Армении Армена Саркисяна об его увольнении с поста.

Согласно информации Судебного департамента, исковое заявление представлено 3 марта. В качестве третьей стороны фигурирует аппарат премьер-министра и ГШ ВС.

Напомним, что поводом для увольнения Тирана Хачатряна стала информация о неэффективности российских ракетных комплексов <Искандер>. Премьер-министр Никол Пашинян 24 февраля заявил о неисправности переданных Россией Армении ОТРК <Искандер> и заверил, что они были использованы в Карабахе, однако они либо не сработали либо же сработали на 10 %. Комментируя СМИ это обстоятельство, Хачатрян не удержался от смеха, заверив, что такого не может быть. Это стало причиной его увольнения. Премьер-министр обратился к президенту с ходатайством об увольнении Тирана Хачатряна. Это в свою очередь вызвало негодование в Генштабе, руководящий состав которого утром 25 февраля выступило с требованием отставки Пашиняна. Премьер Армении в ответ на это требование направил президенту проект указа об увольнения начальника ГШ Оника Гаспаряна.