Четверг, 4 Марта 2021 14:30

АрмИнфо.Второй президент Армении Роберт Кочарян представил свое видение о влиянии Сороса на процессы в Армении.

"Под Соросом мы понимаем некие неоглобалистские подходы. Я даже не знал, что они открылись при мне. Изначально это была неправительственная организация, которая не имела никакого влияния в стране. Но они окрепли, получали долгое время финансовую поддержку и начали влиять на процессы. Идеи, которые они пропагандируют, идут вразрез с той ролью, которую Армения могла бы играть в регионе", - отметил Кочарян в ответ на вопрос РИА ФАН.

По словам второго президента РА, они пропагандируют то, что национальные интересы надо отодвигать на задний план.

"Глобализация касается не только торговли, бизнеса и так далее. Идёт и глобализация ценностей, формирование нового типа людей. Для Армении с огромной массой противоречий, которая соседствует со странами, которые думают по-другому, внедрение этих идей - это просто самоуничтожение. Это угроза нацбезопасности.

Мы должны противодействовать этому своей идеологией, руководствоваться своими национальными интересами. Надо четко формулировать, что мы хотим и кто мы такие. Надо противопоставить этой идеологии свою собственную. Я вижу угрозу (в работе фонда Сороса). Сегодня их позиции ослабли, но будут новые вливания, и они восстановят свои позиции, если с ними не бороться", - заключил Кочарян.