Четверг, 4 Марта 2021 13:49

АрмИнфо. Россия считает, что происходящие в Армении общественно-политические события являются внутренним делом республики и другой позиции по этому вопросу у Москвы быть не может.

Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радиостанции <Говорит Москва> коснувшись позиции Москвы по событиям в РА.

Он еще раз подчеркнула, что российская сторона сохраняет взвешенную позицию по ситуации в РА, поскольку нельзя противоречить самим себе. "С одной стороны, призывать другие страны не вмешиваться в наши внутренние дела, и при этом осуществлять такое вмешательство в дела других государств, даже очень близких для нас и даже братских, как многие называют. Нет. Это чёткая, однозначная позиция, которую мы исповедуем и в наших отношениях с внешним миром, и в нашей внешней политике, которая направлена на выстраивание взаимодействия с отдельными странами, объединениями государственными, с международными организациями - невмешательство во внутренние дела. Это внутреннее дело суверенного государства, это политический процесс в этом государстве. Поэтому здесь никаких других оценок быть не может", - отметила представитель российского МИД.

При этом Захарова считает другим дело это оценки аналитиков, политологов, журналистов-международников, которые имеют право на свои

оценки, на свои прогнозы, может быть даже на свои характеристики того, что происходит. "Но что касается позиции государства, здесь мы чётко стоим на позиции, которую я озвучила", - сказала она. Вместе с тем на уточнение, обращался ли кто-то с армянской стороны с предложением стать некой площадкой для переговоров власти и оппозиции подчеркнула, как к примеру это было в случае Нагорного Карабаха, Захарова напомнила, что российское миротворчество в данном контексте осуществлялось не в контексте вмешательства во внутренние дела двух государств или даже вмешательства в конфликт. "Во-первых, осуществлялось на жёсткой, чёткой и прозрачной международно- правовой платформе. Мы являемся членами Минской группы ОБСЕ, сопредседателем этой группы на протяжении многих лет. У нас есть соответствующий статус. Во-вторых, мы это делали исключительно и только в контактах с двумя столицами. Мы не навязывали своих сценариев. Мы осуществляли миротворческую посредническую функцию. Вы помните и переговоры в Москве многочасовые, и переговоры на уровне глав государств. Исключительно и только, подчёркиваю, мы осуществляли миротворческую посредническую функцию в контактах, опять же, со столицами и никак иначе", - заключила официальный представитель МИД России.