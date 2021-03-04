Четверг, 4 Марта 2021 12:50

АрмИнфо.Экс-министр иностранных дел Республики Арцах, Чрезвычайный и Полномочный Посол Арман Меликян в интервью АрмИнфо комментирует последние внутриполитические события в Армении и геополитику вокруг Армении. Делится собственным видением наиболее вероятных импульсов на Южном Кавказе с участием региональных игроков, а также дает некоторые прогнозы относительно будущего развития ситуации.

- Можно ли отметить, что с требованием Генштаба ВС Армении отставки правительства внутриполитический кризис в стране добрался до своего пика. Каковыми Вам видятся его причины и имеют ли они исключительно внутренний характер?

Я не думаю, что пик внутриполитического кризиса достигнут. По сути Никол Пашинян спровоцировал ГШ ВС Армении. Поначалу он в телеинтервью высказался насчет того, что применение "Искандера" оказалось малоэффективным, поскольку лишь десять процентов заряда сдетонировало. Когда в ответ на это абсурдное заявление критически высказался заместитель начальника Генштаба - последнего немедленно сняли с должности. Это вызвало реакцию всего Генштаба - было выставлено требование об отставке правительства. В ответ на это Пашинян направил Президенту страны Армену Саркисяну представление об увольнении еще и начальника Генштаба. И вот кульминация - Пашинян теперь пытается откреститься от своего же заявления по применению "Искандера", оправдываясь тем, что ему кто-то чего-то там неверно доложил. То есть, как-бы, снимается вопрос по качеству этого ракетного комплекса, а вот увольнение с должностей представителей высшего военного командования пересмотру не подлежит, притом, что сам же Пашинян признал, что запустил дезинформацию. Теперь всякий вправе считать, что дезинформация эта была специально запущена с тем, чтоб спровоцировать военных, что вполне удалось. Вопрос - зачем это понадобилось Пашиняну.

- Обеспокоенность возможностью военного переворота в Армении уже выразили глава МИД и президент Турции. Чавушоглу и Эрдоган особо подчеркнули неприемлемость подобного сценария. Откуда, на Ваш взгляд, исходит такая забота о правительстве страны, с которой у Турции нет даже дипотношений?

Для официальной Анкары важно, чтобы внутриполитический кризис в Армении продолжался как можно дольше. Стержнем этого внутриполитического кризиса и генератором непрекращающейся внутренней нестабильности является премьер страны Никол Пашинян. Соответственно, по этой причине оказываемая ему из Турции политическая поддержка вполне укладывается в рамки подходов, выработанных и применяемых Турцией в отношении Армении.

- Все противостояние власти и оппозиции в Армении сводится к взаимным оскорблениям и обвинениям в прошлых деяниях. О своих планах, видении относительно будущего страны, тем более, конкретных программах по большому счету, помалкивают и те и другие. До выборов остается 2,5 года, не говоря уже все еще висящей в воздухе перспективе выборов внеочередных, но армянские политики продолжают уклоняться даже от обещаний лучшего будущего. Вы не считаете это странным?

К сожалению, ни правительство Пашиняна, ни группировка 17+ предложить позитивную программу действий на будущее просто неспособны. Ни одного рационального, позитивного действия не предлагается и это лишь свидетельствует об их полнейшей политической и моральной несостоятельности.

- Спикер парламента и президент Ирана озвучили намерение своей страны стать членом ЕАЭС. Является ли появление подобного желания одним из итогов 44-х дневного кровопролития в Арцахе и в чем, по Вашему мнению, заключается мотивация Тегерана в направлении принятия подобного решения?

У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Не исключаю, что официальный Тегеран, предчувствуя дальнейшее осложнение военно-политической ситуации у своих границ, пытается как-то подстраховаться за счет создания новых схем регионального взаимодействия. Судя по всему, таким образом, в ИРИ надеются в первую очередь обойти вводимые против них санкции благодаря членству в крупной межгосударственной экономической и транспортной организации

- Судя по содержанию трехсторонних заявлений от 9-го ноября 2020-го и 11 января 2021 года, основной упор в достижении долгосрочного мира в регионе с условием соблюдения собственных интересов Россия делает на разблокирование коммуникаций. А соответствует ли интересам Москвы перспектива открытия коридора Азербайджан- Нахиджеван-Турция? И не является ли вовлечение Грузии в коммуникационные проекты РФ, а такие признаки уже наблюдаются, необходимым для Москвы условием вернуть Южный Кавказ в условный 1988-й год?

Москва, конечно, может рассматривать такие планы, но я считаю маловероятным их осуществление. На Южном Кавказе былое российское влияние уже замещено турецким военным, политическим и экономическим влиянием. И по моим прогнозам, вряд ли России удастся вернуть ситуацию к концу 80-ых.

- Считаете ли Вы завершенной военную фазу передела нашего региона и формирование нового статус-кво. Или же в обозримом будущем могут последовать новые взрывы, а 44- х дневная война в этом смысле стала лишь спусковым крючком, открывшим на Кавказе "ящик Пандоры"?

Я считаю, что наш регион все еще не прошел фазу высокой военной турбулентности. И в этом свете, вспышки военного насилия еще могут повториться не раз и не два. Армении, соответственно, необходимо по возможности быстрее преодолеть внутриполитический кризис и сформировать новую власть. К великому сожалению, развитие внутриполитической ситуации в нашей стране на данном этапе особого оптимизма не внушает.