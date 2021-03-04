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АрмИнфо. Единый оппозиционный кандидат в премьер- министра РА Вазген Манукян был вызван в Следственный комитет Армении и допрошен в рамках уголовного дела, расследуемого управлением по особо важным делам ведомства в связи с угрозами захватить власть и свергнуть конституционный строй, сделанные последним в ходе митингов 12 и 20 февраля на площади Свободы. Об этом говорится в сообщении СК РА.
При этом в ведомстве напомнили, что в отношении Манукяна возбуждено уголовное дело по статье 301 УК РА (публичные призывы к захвату власти, нарушение территориальной целостности или насильственное свержение конституционного строя). В качестве меры пресечения в отношении Манукяна избрана подписка о невыезде.
Манукян перед посещением СК РА, куда был вызван на допрос, заявил журналистам, что не намерен отвечать ни на какие вопросы следствия.
Как ранее сообщало АрмИнфо, нарушение ст. 301 УК РА карается штрафом от 300 тыс. драмов до 500 тыс. драмов либо арестом на срок от двух до трех месяцев, либо лишением свободы на срок не больше трех лет.
Статьей 301.1 вводится ответственность за принуждение президента, Национального собрания, правительства, Конституционного суда путем применения насилия или под угрозой его применения к совершению действий в рамках их полномочий. Подобные действия наказываются лишением свободы на срок от трех до 15 лет.
|IDBank просит своих клиентов, принявших участие в военных действиях, обратиться в Банк до 31-го марта.
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|Кремль: Большинство политиков Армении являются сторонниками дальнейшего укрепления отношений с Россией
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|СК Армении: С Вазгена Манукяна взята подписка о невыезде
|ЕС и США продолжат оказывать содействие Армении в развитии гражданского общества и демократии
|Депутат армянского парламента главе ВСС: Мы придем за Вами
|Оппозиционер: Я не намерен отвечать ни на один вопрос следствия, речь идет о политическом преследовании
|Залкалиани: Тбилиси может стать "своеобразной платформой" для Азербайджана и Армении для сотрудничества в экономических проектах
|Еврокомиссия осудила нападение азербайджанцев на собор Св. Казанчецоц в Шуши в ходе боевых действий
|Госдеп США: Армения является транзитной страной для наркотрафика в Европу и Россию
|Армянская Ассамблея Америки запустила новый веб-сайт
|Глава МИД РА переговорил со своим итальянским коллегой
|Вице-премьер рассказал о переговорах по возвращению в Армению угнанного самолета
|Гегам Манукян: Против единого оппозиционного кандидата Вазгена Манукяна возбуждено уголовное дело
|Затулин: Было бы странно предъявлять ушедшей от коммунизма России претензии к Московскому и Карскому договорам
|Депутат: Эйфория победы вокруг Карабаха играет с Азербайджаном злую шутку
|Ара Айвазян: Давление на Азербайджан в вопросе возвращения армянских пленных со стороны международного сообщества усиливается
|Омбудсмен Армении обеспокоен наличием снайперов в окнах Нацсобрания
|Оппозиция требует доказательств того, что действиями генерального штаба руководит третий президент Армении
|Премьер: При согласии всех парламентских сил в Армении будут проведены внеочередные парламентские выборы в согласованные сторонами сроки
|Затулин: Никол Пашинян во время войны в Карабахе не имел права объявлять себя верховным главнокомандующим
|Российский депутат: Выигрыш Пашиняна в этой ситуации приведет к неминуемому установлению в стране диктатуры демагога
|В программу индексации советских вкладов граждан Армении будут включены жители 39 общин Гегаркуникской и Сюникской областей
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Вараздат Карапетян освобожден от должности торгпреда Армении в Китае
|Послание Генерального Секретаря ОOH участникам международной конференции, состоявшейся в Ашхабаде
|В Aшхабаде состоялась международная конференция «Tуркменистан и Организация Объединенных Наций: сотрудничество в интересах мира и доверия»
|Манукян: Конституционный суд - это последняя инстанция, где будет решаться вопрос связанный c увольнением начальника Генштаба РА
|Президент Армении встретился с начальником генерального штаба
|Сотрудники КГД пресекли попытку транзита через территорию Армении крупной партии героина
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|Глава ВСС намерен привлечь депутата армянского парламента к ответственности
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|Парламентарий: Необходимость урегулирования внутриполитического кризиса диктует все
|В ближайшие часы президент Армении заявит о своем решении по делу о начальнике Генерального штаба Вооруженных сил
|Глава МИД Армении рассказал замгенсека ООН о гуманитарных вызовах, с которыми столкнулся Арцах в результате азербайджанской агрессии
|Генштаб Армении представил анализ заявления президента относительно ходатайства об увольнении Оника Гаспаряна
|Полиция Армении предупреждает граждан о возможных провокациях на сегодняшнем митинге оппозиции
|Freedom House сигнализирует о пагубном воздействии конфликта вокруг Карабаха на свободу в Армении
|Спикер парламента встретился с послом США и главой USAID в Армении
|На основании данных, представленных в прокуратуру Карабаха Защитником прав человека, возбуждено уголовное дело
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