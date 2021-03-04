Четверг, 4 Марта 2021 12:44

АрмИнфо. Единый оппозиционный кандидат в премьер- министра РА Вазген Манукян был вызван в Следственный комитет Армении и допрошен в рамках уголовного дела, расследуемого управлением по особо важным делам ведомства в связи с угрозами захватить власть и свергнуть конституционный строй, сделанные последним в ходе митингов 12 и 20 февраля на площади Свободы. Об этом говорится в сообщении СК РА.

При этом в ведомстве напомнили, что в отношении Манукяна возбуждено уголовное дело по статье 301 УК РА (публичные призывы к захвату власти, нарушение территориальной целостности или насильственное свержение конституционного строя). В качестве меры пресечения в отношении Манукяна избрана подписка о невыезде.

Манукян перед посещением СК РА, куда был вызван на допрос, заявил журналистам, что не намерен отвечать ни на какие вопросы следствия.

Как ранее сообщало АрмИнфо, нарушение ст. 301 УК РА карается штрафом от 300 тыс. драмов до 500 тыс. драмов либо арестом на срок от двух до трех месяцев, либо лишением свободы на срок не больше трех лет.

Статьей 301.1 вводится ответственность за принуждение президента, Национального собрания, правительства, Конституционного суда путем применения насилия или под угрозой его применения к совершению действий в рамках их полномочий. Подобные действия наказываются лишением свободы на срок от трех до 15 лет.