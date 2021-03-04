Четверг, 4 Марта 2021 11:55

АрмИнфо. "Я не намерен отвечать ни на один вопрос следствия", - заявил журналистам единый оппозиционный кандидат в премьер-министра РА Вазген Манукян, комментируя повестку согласно которой Специальная следственная служба (ССС) 20 февраля 2021 года завела на него уголовное дело по статье 301 УК РА.

По словам оппозиционера, сделанные им заявления должны комментировать юристы. По сути, продолжил Манукян, речь идет о политическом преследовании. Он отметил, что за последние 2,5 года как минимум раз в месяц нарушается Конституция, в том числе, со стороны главы правительства, однако никакой реакции со стороны правоохранительных органов не наблюдается.

Одним из таких нарушений, продолжил оппозиционер, является сдача территорий Сюникской области уже после военных действий, что означает самое большое преступление и грубейшее нарушение Основного закона страны. ""Это против премьер-министра Никола Пашиняна необходимо возбудить уголовное дело. Я с сегодняшнего дня могу заявить, что не принимаю возбужденное против меня уголовное дело. Я посоветуюсь с юристами, и если возникнет необходимость сделать заявление, оно последует", - отметил Вазген Манукян, не усмотрев в своих заявлениях противоправных действий.

Оппозиционер напомнил, что в первый раз уголовное дело против него было возбуждено в 1988 году, когда ему пришлось отсидеть в тюрьме

"Матросская тишина". После того случая было столько уголовных дел, что и не припомнить. Сегодня же, как отметил Вазген Манукян, для всех очевидно одно - Никол Пашинян должен уйти. "Я являюсь одним из тех, кто реализует это общенародное требование, и в любой ситуации буду придерживаться этому желанию", - добавил Вазген Манукян, добавив, что нынешний глава правительства приватизировал Армению.

Отметим, что оппозиционный кандидат в премьер-министры Армении Вазген Манукян получил повестку с вызовом в Специальную следственную службу (ССС). Статья 301 УК РА предусматривает ответственность за публичные призывы к узурпации власти, свержению конституционного строя или нарушению территориальной целостности. За данное преступление предлагается карать штрафом от 300 тыс. драмов до 500 тыс. драмов либо арестом на срок от двух до трех месяцев, либо лишением свободы на срок не больше трех лет. Статьей 301.1 вводится ответственность за принуждение президента, Национального собрания, правительства, Конституционного суда путем применения насилия или под угрозой его применения к совершению действий в рамках их полномочий. Подобные действия наказываются лишением свободы на срок от трех до 15 лет.