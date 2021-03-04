Arminfo.info




 Четверг, 4 Марта 2021 11:55
Александр Аванесов

Оппозиционер: Я не намерен отвечать ни на один вопрос следствия, речь идет о политическом преследовании

Оппозиционер: Я не намерен отвечать ни на один вопрос следствия, речь идет о политическом преследовании

АрмИнфо. "Я не намерен отвечать ни на один вопрос следствия", - заявил журналистам  единый оппозиционный  кандидат в премьер-министра РА Вазген Манукян, комментируя повестку  согласно которой Специальная следственная служба (ССС) 20 февраля 2021 года завела на него уголовное дело по статье 301 УК РА.

По словам оппозиционера, сделанные им заявления должны комментировать юристы. По сути, продолжил Манукян, речь идет о политическом преследовании.  Он отметил, что за последние 2,5 года как минимум раз в месяц нарушается Конституция, в том числе, со стороны главы правительства,  однако никакой реакции со стороны правоохранительных органов не наблюдается.

Одним из таких нарушений, продолжил оппозиционер, является сдача территорий Сюникской области уже после военных действий, что означает самое большое преступление и грубейшее нарушение Основного закона страны.  ""Это против премьер-министра Никола Пашиняна необходимо возбудить уголовное дело. Я с сегодняшнего дня могу заявить, что не принимаю возбужденное против меня уголовное дело. Я посоветуюсь с юристами, и если возникнет необходимость сделать заявление,  оно последует", - отметил Вазген Манукян,  не усмотрев в своих заявлениях противоправных действий.

Оппозиционер напомнил, что в первый раз уголовное дело против него было возбуждено в 1988 году, когда ему пришлось отсидеть в тюрьме

"Матросская тишина".  После того случая было столько уголовных дел, что и не припомнить.  Сегодня же, как отметил Вазген Манукян, для всех очевидно одно - Никол Пашинян должен уйти.  "Я являюсь одним из тех, кто реализует это общенародное требование, и в любой ситуации буду придерживаться этому желанию", - добавил Вазген Манукян, добавив, что нынешний глава правительства приватизировал Армению.

Отметим, что оппозиционный кандидат в премьер-министры Армении Вазген Манукян получил повестку с вызовом в Специальную следственную службу (ССС).  Статья 301 УК РА  предусматривает ответственность за публичные призывы к узурпации власти, свержению конституционного строя или нарушению территориальной целостности. За данное преступление предлагается карать штрафом от 300 тыс. драмов до 500 тыс. драмов либо арестом на срок от двух до трех месяцев, либо лишением свободы на срок не больше трех лет. Статьей 301.1 вводится ответственность за принуждение президента, Национального собрания, правительства, Конституционного суда путем применения насилия или под угрозой его применения к совершению действий в рамках их полномочий. Подобные действия наказываются лишением свободы на срок от трех до 15 лет. 


Лента новостей
Бундестаг ФРГ лишил иммунитета депутата в связи с азербайджанской аферойБундестаг ФРГ лишил иммунитета депутата в связи с азербайджанской аферой
В МИД РА состоялось мероприятие, посвященное вступлению в силу CEPAВ МИД РА состоялось мероприятие, посвященное вступлению в силу CEPA
Мария Захарова: При посредничестве российских миротворцев Армения и Азербайджан обменялись 79 пленнымиМария Захарова: При посредничестве российских миротворцев Армения и Азербайджан обменялись 79 пленными
IDBank просит своих клиентов, принявших участие в военных действиях, обратиться в Банк до 31-го марта.IDBank просит своих клиентов, принявших участие в военных действиях, обратиться в Банк до 31-го марта.
Премьер-министр Армении подписал прошения об отставке заместителей губернаторов Армавирской и Гегаркуникской областейПремьер-министр Армении подписал прошения об отставке заместителей губернаторов Армавирской и Гегаркуникской областей
Кочарян: Армении нужно найти формулу такой интеграции с Россией, которая позволит восстановить вооруженные силы страныКочарян: Армении нужно найти формулу такой интеграции с Россией, которая позволит восстановить вооруженные силы страны
В Армении появится Мемориал памяти жертв арцахской войны и без вести пропавшихВ Армении появится Мемориал памяти жертв арцахской войны и без вести пропавших
Эрдоган продолжает рьяно давать оценки внутриполитическим процессам в АрменииЭрдоган продолжает рьяно давать оценки внутриполитическим процессам в Армении
В результате тайного голосования в парламенте ни один из претендентов не был избран судьей Кассационного судаВ результате тайного голосования в парламенте ни один из претендентов не был избран судьей Кассационного суда
В Москве в арт-пространстве посольства Армении состоялась презентация обновлённой линейки легендарного коньяка В Москве в арт-пространстве посольства Армении состоялась презентация обновлённой линейки легендарного коньяка "Арарат"
Ашхабад: о чем говорит название туркменской столицыАшхабад: о чем говорит название туркменской столицы
Роберт Кочарян призвал президента Армении немедленно обратиться в Конституционный суд по вопросу увольнения начальника ГенштабаРоберт Кочарян призвал президента Армении немедленно обратиться в Конституционный суд по вопросу увольнения начальника Генштаба
Впредь в Армении обжаловать акты за нарушение ПДД можно будет в письменной формеВпредь в Армении обжаловать акты за нарушение ПДД можно будет в письменной форме
Кремль: Большинство политиков Армении являются сторонниками дальнейшего укрепления отношений с РоссиейКремль: Большинство политиков Армении являются сторонниками дальнейшего укрепления отношений с Россией
Встреча лидера оппозиционной партии с премьер-министром РА не дала каких-либо результатовВстреча лидера оппозиционной партии с премьер-министром РА не дала каких-либо результатов
Тиран Хачатрян обратился в суд с требованием признать недействительным указ президента об его увольненииТиран Хачатрян обратился в суд с требованием признать недействительным указ президента об его увольнении
Роберт Кочарян: Идеи, пропагандируемые фондом Сорос, идут вразрез с той ролью, которую Армения могла бы играть в регионеРоберт Кочарян: Идеи, пропагандируемые фондом Сорос, идут вразрез с той ролью, которую Армения могла бы играть в регионе
Роберт Кочарян: Обстоятельства исхода боевых действий в зоне карабахского конфликта должно устанавливать следствиеРоберт Кочарян: Обстоятельства исхода боевых действий в зоне карабахского конфликта должно устанавливать следствие
Роберт Кочарян не планирует в ближайшее время возглавлять оппозиционное движение или создавать партиюРоберт Кочарян не планирует в ближайшее время возглавлять оппозиционное движение или создавать партию
Москва вновь подчеркивает: Происходящее в Армении - это внутреннее дело суверенного государстваМосква вновь подчеркивает: Происходящее в Армении - это внутреннее дело суверенного государства
Депутат: Армения шаг за шагом движется к экономическому, социальному и финансовому коллапсуДепутат: Армения шаг за шагом движется к экономическому, социальному и финансовому коллапсу
Вернуть Южный Кавказ в конец 80-х Москве не удастсяВернуть Южный Кавказ в конец 80-х Москве не удастся
Минздрав Армении ожидает роста числа заболевших коронавирусомМинздрав Армении ожидает роста числа заболевших коронавирусом
СК Армении: С Вазгена Манукяна взята подписка о невыездеСК Армении: С Вазгена Манукяна взята подписка о невыезде
ЕС и США продолжат оказывать содействие Армении в развитии гражданского общества и демократииЕС и США продолжат оказывать содействие Армении в развитии гражданского общества и демократии
Депутат  армянского парламента  главе ВСС:  Мы придем за ВамиДепутат  армянского парламента  главе ВСС:  Мы придем за Вами
Оппозиционер: Я не намерен отвечать ни на один вопрос следствия, речь идет о политическом преследованииОппозиционер: Я не намерен отвечать ни на один вопрос следствия, речь идет о политическом преследовании
Залкалиани: Тбилиси может стать Залкалиани: Тбилиси может стать "своеобразной платформой" для Азербайджана и Армении для сотрудничества в экономических проектах
Еврокомиссия осудила нападение азербайджанцев на собор Св. Казанчецоц в Шуши в ходе боевых действийЕврокомиссия осудила нападение азербайджанцев на собор Св. Казанчецоц в Шуши в ходе боевых действий
Госдеп США: Армения является транзитной страной для наркотрафика в Европу и РоссиюГосдеп США: Армения является транзитной страной для наркотрафика в Европу и Россию
Армянская Ассамблея Америки запустила новый веб-сайтАрмянская Ассамблея Америки запустила новый веб-сайт
Глава МИД РА переговорил со своим итальянским коллегойГлава МИД РА переговорил со своим итальянским коллегой
Вице-премьер рассказал о переговорах по возвращению в Армению угнанного самолетаВице-премьер рассказал о переговорах по возвращению в Армению угнанного самолета
Гегам Манукян: Против единого оппозиционного кандидата Вазгена Манукяна возбуждено уголовное делоГегам Манукян: Против единого оппозиционного кандидата Вазгена Манукяна возбуждено уголовное дело
Затулин: Было бы странно предъявлять ушедшей от коммунизма России претензии к Московскому и Карскому договорамЗатулин: Было бы странно предъявлять ушедшей от коммунизма России претензии к Московскому и Карскому договорам
Депутат: Эйфория победы вокруг Карабаха играет с Азербайджаном злую шуткуДепутат: Эйфория победы вокруг Карабаха играет с Азербайджаном злую шутку
Ара Айвазян: Давление на Азербайджан в вопросе возвращения армянских пленных со стороны международного сообщества усиливаетсяАра Айвазян: Давление на Азербайджан в вопросе возвращения армянских пленных со стороны международного сообщества усиливается
Омбудсмен Армении обеспокоен наличием снайперов в окнах НацсобранияОмбудсмен Армении обеспокоен наличием снайперов в окнах Нацсобрания
Оппозиция требует доказательств того, что действиями генерального штаба руководит третий президент АрменииОппозиция требует доказательств того, что действиями генерального штаба руководит третий президент Армении
Премьер: При согласии всех парламентских сил в Армении будут проведены внеочередные парламентские выборы в согласованные сторонами срокиПремьер: При согласии всех парламентских сил в Армении будут проведены внеочередные парламентские выборы в согласованные сторонами сроки
Затулин: Никол Пашинян во время войны в Карабахе не имел права объявлять себя верховным главнокомандующимЗатулин: Никол Пашинян во время войны в Карабахе не имел права объявлять себя верховным главнокомандующим
Российский депутат: Выигрыш Пашиняна в этой ситуации приведет к неминуемому установлению в стране диктатуры демагогаРоссийский депутат: Выигрыш Пашиняна в этой ситуации приведет к неминуемому установлению в стране диктатуры демагога
В программу индексации советских вкладов граждан Армении будут включены жители 39 общин Гегаркуникской и Сюникской областейВ программу индексации советских вкладов граждан Армении будут включены жители 39 общин Гегаркуникской и Сюникской областей
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Вараздат Карапетян освобожден от должности торгпреда Армении в КитаеВараздат Карапетян освобожден от должности торгпреда Армении в Китае
Послание Генерального Секретаря ОOH участникам международной конференции, состоявшейся в АшхабадеПослание Генерального Секретаря ОOH участникам международной конференции, состоявшейся в Ашхабаде
В Aшхабаде состоялась международная конференция «Tуркменистан и Организация Объединенных Наций: сотрудничество в интересах мира и доверия»В Aшхабаде состоялась международная конференция «Tуркменистан и Организация Объединенных Наций: сотрудничество в интересах мира и доверия»
Манукян: Конституционный суд - это последняя инстанция, где будет решаться вопрос связанный  c увольнением начальника Генштаба РАМанукян: Конституционный суд - это последняя инстанция, где будет решаться вопрос связанный  c увольнением начальника Генштаба РА
Президент Армении  встретился с начальником генерального штабаПрезидент Армении  встретился с начальником генерального штаба
Сотрудники КГД пресекли попытку транзита через территорию Армении крупной партии героинаСотрудники КГД пресекли попытку транзита через территорию Армении крупной партии героина
В Армении новый посол КипраВ Армении новый посол Кипра
Глава ВСС намерен привлечь депутата армянского парламента к ответственностиГлава ВСС намерен привлечь депутата армянского парламента к ответственности
Аршавир Гарамян: Армения как единица государственной идентичности находится на краю пропастиАршавир Гарамян: Армения как единица государственной идентичности находится на краю пропасти
Аналитик: Поддержка Анкарой Пашиняна обусловлена опасением дезавуирования трехсторонних заявленийАналитик: Поддержка Анкарой Пашиняна обусловлена опасением дезавуирования трехсторонних заявлений
Парламентарий: Необходимость урегулирования внутриполитического кризиса диктует всеПарламентарий: Необходимость урегулирования внутриполитического кризиса диктует все
В ближайшие часы президент Армении заявит о своем решении по делу о начальнике Генерального штаба Вооруженных силВ ближайшие часы президент Армении заявит о своем решении по делу о начальнике Генерального штаба Вооруженных сил
Глава МИД Армении рассказал замгенсека ООН о гуманитарных вызовах, с которыми столкнулся Арцах в результате азербайджанской агрессииГлава МИД Армении рассказал замгенсека ООН о гуманитарных вызовах, с которыми столкнулся Арцах в результате азербайджанской агрессии
Генштаб Армении представил анализ заявления президента относительно ходатайства об увольнении Оника ГаспарянаГенштаб Армении представил анализ заявления президента относительно ходатайства об увольнении Оника Гаспаряна
Полиция Армении предупреждает граждан о возможных провокациях на сегодняшнем митинге оппозицииПолиция Армении предупреждает граждан о возможных провокациях на сегодняшнем митинге оппозиции
Freedom House сигнализирует о пагубном воздействии конфликта вокруг Карабаха на свободу в АрменииFreedom House сигнализирует о пагубном воздействии конфликта вокруг Карабаха на свободу в Армении
Читать больше



Эксперты
Аналитик: Поддержка Анкарой Пашиняна обусловлена опасением дезавуирования трехсторонних заявленийАналитик: Поддержка Анкарой Пашиняна обусловлена опасением дезавуирования трехсторонних заявлений
Парламентарий: Необходимость урегулирования внутриполитического кризиса диктует всеПарламентарий: Необходимость урегулирования внутриполитического кризиса диктует все
Эксперт: Обещание Эксперт: Обещание "конца бархата " - вновь отдает популизмом
Российский политолог: Заявление военных стало закономерным ответом на попытку Пашиняна уклониться от ответственности за поражениеРоссийский политолог: Заявление военных стало закономерным ответом на попытку Пашиняна уклониться от ответственности за поражение
Глава ОС: Оттягивая войну 20 лет, Кочарян и Саргсян лишь перенесли ее на 2020 годГлава ОС: Оттягивая войну 20 лет, Кочарян и Саргсян лишь перенесли ее на 2020 год
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности