Среда, 3 Марта 2021 20:57

АрмИнфо. Армянская Ассамблея Америки запустила обновленный веб-сайт www.armenian--assembly.org.

Как сообщает организация, новый расширенный веб-сайт запущен с целью повысить активность общественности к большему числу ресурсов, что будет способствовать укреплению отношений между США и Арменией и обеспечению помощи Армении и Арцаху.

Специальные секции сайта будут содействовать информированию широкой международной общественности о таких вопросах как Геноцид армян, предоставлять допуск к проекту <Армянское дерево> и <Армения 360>, еженедельному информационному бюллетеню, различным образовательным программам. Сайт напрямую знакомит подписчиков с критически важными материалами об Армении и диаспоре. Создана и мобильная версия сайт.