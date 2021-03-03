Среда, 3 Марта 2021 20:34

АрмИнфо. Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РА Ара Айвазяна с министром иностранных дел Италии Луиджи ди Майо.

Продолжая предыдущий телефонный разговор, главы МИД обоих стран подробно обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня. Была подчеркнута обоюдная готовность предпринимать последовательные шаги для дальнейшего укрепления и обогащения армяно-итальянского политического диалога.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и стабильности.

Министр Айвазян представил своему коллеге ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта, сложившуюся из-за турецко-азербайджанской агрессии, обратив внимание итальянского коллеги на неотложность решения гуманитарных проблем, с которыми сталкиваются армяне Арцаха.

В телефонном разговоре говорилось о выполнении положений трехстороннего заявления от 9 ноября. В этой связи глава МИД РА подчеркнул приоритетность полного выполнения взятых на себя гуманитарных обязательств, в частности, в отношении репатриации других военнопленных.

Министры иностранных дел Армении и Италии подчеркнули важность защиты культурного наследия в зоне нагорно- карабахского конфликта.