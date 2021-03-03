Среда, 3 Марта 2021 20:08

АрмИнфо. На данный момент ведутся переговоры с тем, чтобы самолет Боинг 737 вернулся в Ереван. Об этом, отвечая на вопрос парламентариев, заявил 3 марта вице-премьер Армении Тигран Авинян.

Он напомнил, что с целью проведения необходимых работ авиакомпания Fly Armenia Airways обратилась в Комитет гражданской авиации (КГА) для получения разрешения о вылете данного борта из Таллина (Эстония) в украинский аэропорт <Гостомель>. Но, нарушая разрешение КГА, самолет совершил взлет в направлении Шарджа (Объединенные Арабские Эмираты), и по неизвестным пока обстоятельствам совершил посадку в аэропорту Мехрабад в Иране.

<За наземное обслуживание, процесс организации полета, дачу разрешения ответственной является исключительно эксплуатируемая самолет авиакомпания>, - подчеркнул он.

Ссылаясь на пояснения авиационного руководства Ирана и персонала самолета, Авинян отметил, что полет носил технический характер. <По предварительным данным, были выявлены проблемы с топливом>, - сказал он.

Напомним, что 23 февраля стало известно об угоне самолета Боинг 737. В этой связи бывший советник премьер-министра Акоп Чагарян на своей странице в Facebook написал, что 21 февраля Комитет гражданской авиации получил телеграмму из Главного управления гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов о захвате самолета Боинг-737 с армянским регистрационным номером EK-FAA.

Между тем, согласно сообщению Комитета гражданской авиации РА, размещенного на его странице в Facebook, на борту указанного самолета пассажиров не было, а пилоты были гражданами иностранных государств. <Полет носил технический характер, информация о посадке находится на стадии расследования. Комитетом ведется расследование по вопросу несанкционированного взлета и несанкционированной посадки. Исходя из интересов следствия, Комитет об окончательных результатах расследования этого дела уведомит после его завершения>, - говорилось в сообщении КГА.