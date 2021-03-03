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АрмИнфо. Единый оппозиционный кандидат в премьер-министры Армении Вазген Манукян получил повестку, согласно которой Специальная следственная служба (ССС) 20 февраля 2021 года завела на него уголовное дело по статье 301 УК РА.
Эта статья предусматривает ответственность за публичные призывы к узурпации власти, свержению конституционного строя или нарушению территориальной целостности. За данное преступление предлагается карать штрафом от 300 тыс. драмов до 500 тыс. драмов либо арестом на срок от двух до трех месяцев, либо лишением свободы на срок не выше трех лет. Статьей 301.1 вводится ответственность за принуждение президента, Национального собрания, правительства, Конституционного суда путем применения насилия или под угрозой его применения к совершению действий в рамках их полномочий. Подобные действия наказываются лишением свободы на срок от трех до 15 лет.
Объявивший об этом на проходящем оппозиционном митинге, член АРФ <Дашнакцутюн> Гегам Манукян подчеркнул, что <карманные следственные органы Пашиняна> позволили себе завести уголовное дело на человека, который стоял у истоков национально освободительной борьбы и являлся одним из инициаторов Комитета <Карабах>. Манукян выразил сожаление что следственные органы марают столько, и предложил им работать через СМС-сообщения.
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|Вице-премьер рассказал о переговорах по возвращению в Армению угнанного самолета
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Вараздат Карапетян освобожден от должности торгпреда Армении в Китае
|Послание Генерального Секретаря ОOH участникам международной конференции, состоявшейся в Ашхабаде
|В Aшхабаде состоялась международная конференция «Tуркменистан и Организация Объединенных Наций: сотрудничество в интересах мира и доверия»
|Манукян: Конституционный суд - это последняя инстанция, где будет решаться вопрос связанный c увольнением начальника Генштаба РА
|Президент Армении встретился с начальником генерального штаба
|Сотрудники КГД пресекли попытку транзита через территорию Армении крупной партии героина
|В Армении новый посол Кипра
|Глава ВСС намерен привлечь депутата армянского парламента к ответственности
|Аршавир Гарамян: Армения как единица государственной идентичности находится на краю пропасти
|Аналитик: Поддержка Анкарой Пашиняна обусловлена опасением дезавуирования трехсторонних заявлений
|Парламентарий: Необходимость урегулирования внутриполитического кризиса диктует все
|В ближайшие часы президент Армении заявит о своем решении по делу о начальнике Генерального штаба Вооруженных сил
|Глава МИД Армении рассказал замгенсека ООН о гуманитарных вызовах, с которыми столкнулся Арцах в результате азербайджанской агрессии
|Генштаб Армении представил анализ заявления президента относительно ходатайства об увольнении Оника Гаспаряна
|Полиция Армении предупреждает граждан о возможных провокациях на сегодняшнем митинге оппозиции
|Freedom House сигнализирует о пагубном воздействии конфликта вокруг Карабаха на свободу в Армении
|Спикер парламента встретился с послом США и главой USAID в Армении
|На основании данных, представленных в прокуратуру Карабаха Защитником прав человека, возбуждено уголовное дело
|Возле одной из воинских частей Мартакерта обнаружены останки еще одного военнослужащего
|Вице-премьер: Деятельность посла в Армении позволит наладить более активные контакты и отношения с Нидерландами
|Армения и ЕС указали важность разрешения карабахского конфликта в рамках МГ ОБСЕ
|Правительство Армении предлагает урегулировать вопросы, связанные с конфискацией незаконно нажитого имущества и банкротства
|В Армении будут урегулированы имущественные и личные отношения, связанные с созданием, защитой и использованием изобретений.
|В Армении появится новый праздник - День национальных меньшинств
|В Армении будет внедрен институт признания недействительными принятых нормативных правовых актов
|Сотрудники КГД Армении получат право на ношение оружия
|В Армении увеличатся размеры государственной пошлины, взимаемой при рассмотрении судебных дел
|В Армении изменятся требования к кандидату на должность члена Аудиторской Палаты
|Глава ВСС Армении: Проведение веттинга судей не должно стать самоцелью
|В Ереване открылась выставка рукописей, эвакуированных из научно-культурного центра Матенадаран-Гандзасар
|Глава ВСС не намерен отвечать на вопросы депутатов, связанные с политикой и руководством судебной системы
|Впервые за долгое время число заболевших в Армении коронавирусом за сутки превысило 300 человек
|В Ереване отметили 150-летие великой украинской поэтессы Леси Украинки
|Онлайн-казино появятся в японском Google Play
|Убытки Las Vegas Sands, MGM Resorts и Wynn Resorts составили более $1 млрд. в 4-м квартале 2020-го
|Депутат: Военные "Искандеры" превратились в политические "Искандеры"
|Адвокат разъяснил последствия не подписания президентом указа об увольнении начальника Генштаба Армении
|Ален Симонян: "В Армении нет противостояния Армия-Правительство!"
|Президент Армении второй раз отказался подписать указ об увольнении начальника Генштаба
|Ереванский коньячный завод представляет новый вкус в линейке ARARAT Flavors
|Парламент Армении решительно осуждает воспрепятствование Азербайджаном репатриации военнопленных, заложников и других задержанных
|Министр труда и социальных вопросов Армении анонсировал реформы в пенсионной системе страны
|Айк Конджорян: Председатель ОБСЕ Анн Линде не считает решенным карабахский вопрос
|Паломники из Нагорного Карабаха в сопровождении российских миротворцев посетили монастырь Амарас
|Завтра может состояться встреча премьера Армении с лидером оппозиционной партии для обсуждения вопроса о внеочередных парламентских выборах
|Валентина Матвиенко попросила Сахибу Гафарову оказать содействие в возвращении из азербайджанского плена на родину двух армянских женщин
|Читать больше
|Аналитик: Поддержка Анкарой Пашиняна обусловлена опасением дезавуирования трехсторонних заявлений
|Парламентарий: Необходимость урегулирования внутриполитического кризиса диктует все
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