Эта статья предусматривает ответственность за публичные призывы к узурпации власти, свержению конституционного строя или нарушению территориальной целостности. За данное преступление предлагается карать штрафом от 300 тыс. драмов до 500 тыс. драмов либо арестом на срок от двух до трех месяцев, либо лишением свободы на срок не выше трех лет. Статьей 301.1 вводится ответственность за принуждение президента, Национального собрания, правительства, Конституционного суда путем применения насилия или под угрозой его применения к совершению действий в рамках их полномочий. Подобные действия наказываются лишением свободы на срок от трех до 15 лет.

Объявивший об этом на проходящем оппозиционном митинге, член АРФ <Дашнакцутюн> Гегам Манукян подчеркнул, что <карманные следственные органы Пашиняна> позволили себе завести уголовное дело на человека, который стоял у истоков национально освободительной борьбы и являлся одним из инициаторов Комитета <Карабах>. Манукян выразил сожаление что следственные органы марают столько, и предложил им работать через СМС-сообщения.