Среда, 3 Марта 2021 19:36

АрмИнфо. Было бы странно предъявлять ушедшей от коммунизма России претензии к Московскому и Карскому договорам, которые подписывались большевиками. Об этом в ходе видеомоста 3 марта заявил член комитета Государственной думы России по делам СНГ и связям с соотечественниками, депутат Константин Затулин.

"Можно сколько угодно анализировать и доказывать некомпетентность, историческую вину или недальновидность тогдашней российской власти, а также декреты Ленина о турецкой Армении, которые фактически подвели черту под территориальными приобретениями России в течение десятков лет на этом участке", - сказал он.

Депутат констатировал, что значительные территории, на которых до Геноцида в Османской империи проживали армяне, оказались под властью новой Турецкой республики.

Затулин отметил серьезную роль РСФСР в поддержке Кемаля Ататюрка и достижении им победы, <благодарностью> же Турция ответила в годы Второй мировой войны и после нее, когда стала непотопляемым членом НАТО.

"Нельзя забывать и того, что советские войска в 1942 году на кавказской границе ждали нападения турок в случае падения Сталинграда. По-разному можно оценивать прошлое, но я не сторонник того, чтобы мы сейчас зацикливались на истории 1921 года", - подытожил российский депутат.

Московский договор был подписан 16 марта 1921 года между РСФСР и кемалистским правительством Турции. Он определил северо-восточную границу Турции, которая отказалась от претензий на Батум, но получила южную часть Батумской области и часть территории Армянской ССР, включающей гору Арарат.

Московский договор очертил границы Армянской и Грузинской ССР, но был подписан без участия будущих союзных республик: они позже выступили сторонами Карского договора, заключенного 13 октября 1921 года.

Нынешняя Армения не признает действие этого договора, поскольку получила в результате меньше территорий, нежели по Севрскому.

Грузинский парламент, в свою очередь, в середине 2000-х годах изучал вопрос о пересмотре Карского договора, но пришел к выводу, что он не угрожает суверенитету Грузии.