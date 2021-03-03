Среда, 3 Марта 2021 19:06

АрмИнфо. Член Комитета Государственной думы России по делам СНГ и связям с соотечественниками, депутат Константин Затулин сдержанно относиться к полной реализации трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в зоне карабахского конфликта, подписанное лидерами России, Армении и Азербайджана. Об этом он заявил в ходе сегодняшнего видеомоста касаясь перспектив реализации проекта о транспортном коридоре в Нахиджеван, добавив, что это обусловлено тем, что ряд вопросов недостаточно прояснены.

"Конечно, очень соблазнительно проложить путь из Армении в Россию через Азербайджан. Армения, как известно, находилась в блокаде со

стороны Азербайджана и Турции", - отметил он, напомнив о том, что буквально недавно и Абхазия предложила восстановить железнодорожное сообщение с РА через Грузию. Однако, депутат полагает, что этот проекты, которые не будут реализованы в ближайшее время.

Он констатировал, что Азербайджана в спешке сейчас реализует ряд проектов на территориях, которые заполучила, что вполне понятно. "Я думаю, что урок из событий в зоне карабахского конфликта, мы все же извлекли. Такими методами, которыми действовали Азербайджан и Турции, долгосрочного регионального мира не достигают. Посеяны в очередной раз зубы дракона, которые могут привести к непредсказуемым последствиям, в том числе и вопрос военнопленных", - сказал депутат, добавив, что эйфория победы играет с Азербайджаном злую шутку.

Депутат также считает, что открытое присутствие Турции в Азербайджане не может не беспокоить Россию, и она конечно же, делает выводы в долгосрочной перспективе.

Он также добавил, что заявления и действия Турции (публикация карты с будущей зоной влияния Анкары, непризнание Крыма и многое др.) складываются в определенную мозаику.

"Не в национальных интересах России позволить прийти Турции на Кавказ, воцарится там, чтобы в дальнейшем проложить себе путь к Каспийскому морю и Поволжью. И российские политические деятели это прекрасно понимают", - подчеркнул депутат.

Вместе с тем, Затулин напомнил, что со времени обретения независимости в Армении существуют влиятельные группы, которые всячески пропагандируют идеи многовекторности или даже переориентации на Запад.

По его словам, самый лучший ответ этому - присутствие российских миротворцев в Карабахе. <Кроме того, я много встречаю людей, которые всерьез говорят о том, что они хотели бы, чтобы Нагорный Карабах вошел в состав России. Конечно, это фантазия, и она не будет осуществлена по принципиальным и по конкретным политическим соображениям. Но факт, остается фактом, сейчас парламент обсуждает вопрос того, чтобы придать русскому языку статус второго государственного. Это говорит о том, что Россия своими действиями нарастила влияние>, - подчеркнул Затулин.

Депутат выразил надежду, что это будет происходить не только за счет присутствия российского миротворческого контингента, но и за счет дальнейших действий, в том числе и в гуманитарной области.

В этой связи он сообщил, что в самое ближайшее время они познакомят с одной российской гуманитарной инициативой в Арцахе, которую намерены реализовать.