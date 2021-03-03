Среда, 3 Марта 2021 18:49

АрмИнфо. Глава партии "Просвещенная Армения" и одноименной фракции армянского парламента Эдмон Марукян на заседании Национального Собрания РА 3 марта потребовал от премьер-министра РА Никола Пашиняна представить доказательства участия третьего президента РА Сержа Саргсяна в сегодняшней кризисной ситуации.

В частности, как заметил Эдмон Марукян, во время выступления на митинге, посвященном событиям 1 марта 2008 года, глава армянского правительства заявил, что приказ о заявлении руководства Генерального штаба отдал Серж Саргсян. "Хотелось бы напомнить, что под заявлением подписался не только начальник ГШ Оник Гаспарян, но и около 40 генаралов и высокопоставленных офицеров. Почему бы Вам не съездить в ГШ, сесть и поговорить с его руководством, чтобы понять, что произошло. И потом, 10 ноября прошлого года Никол Пашинян в своем обращении заявил, что между ним и армией есть боевое братство. Так что же произошло с того времени, и почему браться пошли против Вас", - задал вопросы Марукян.

Однако за премьер-министра к парламентскому микрофону подошел вице-премьер Тигран Авинян. Он заметил, что заявления главы армянского правительства не нуждаются в дополнительных разъяснениях.

"Насколько премьер-министр посчитал нужным, настолько он и высказался. И если возникнет необходимость в дополнительных разъяснениях, тогда они будут даны. Заявления же главы правительства необходимо принять к сведению",- заметил вице-премьер. Он добавил, что некоторые представители РПА по данному поводу уже выступили с заявлениями.

В ответ Марукян напомнил, что это заявление прозвучало публично, и общественность желает узнать подробности. Он выразил недовольство

тем фактом, что на вопросы отвечает не сам премьер, а его зам, хотя заявления озвучивал Никол Пашинян. "Завтра появятся сообщения, что Тигран Авинян сделал что-то по приказу Сержа Саргсяна, и что, будете молчать?"- заметил Эдмон Марукян.