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АрмИнфо. В адрес защитника прав человека Армении поступили сигналы тревоги о том, что из окон Национального Собрания РА хорошо видны снайперы, которые следят за проходящим на проспекте Баграмяна митингом оппозиции.
Как сообщает офис Омбудсмена, он проводит по этому поводу мониторинг и сообщает, что открытая демонстрация огнестрельного оружия из окон здания Национального Собрания РА, в том числе демонстративное присутствие снайперов в военной форме, является несоразмерным средством обеспечения безопасности, которое использует государство в отношении мирного собрания, тем более такого, где есть женщины и дети.
Государство может принимать меры безопасности, но в каждом случае оно должно учитывать конкретную ситуацию; они не должны препятствовать мирным собраниям или мешать их проведению, говорится в заявлении.
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|В Aшхабаде состоялась международная конференция «Tуркменистан и Организация Объединенных Наций: сотрудничество в интересах мира и доверия»
|Манукян: Конституционный суд - это последняя инстанция, где будет решаться вопрос связанный c увольнением начальника Генштаба РА
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|Сотрудники КГД пресекли попытку транзита через территорию Армении крупной партии героина
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|Глава ВСС намерен привлечь депутата армянского парламента к ответственности
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|Аналитик: Поддержка Анкарой Пашиняна обусловлена опасением дезавуирования трехсторонних заявлений
|Парламентарий: Необходимость урегулирования внутриполитического кризиса диктует все
|В ближайшие часы президент Армении заявит о своем решении по делу о начальнике Генерального штаба Вооруженных сил
|Глава МИД Армении рассказал замгенсека ООН о гуманитарных вызовах, с которыми столкнулся Арцах в результате азербайджанской агрессии
|Генштаб Армении представил анализ заявления президента относительно ходатайства об увольнении Оника Гаспаряна
|Полиция Армении предупреждает граждан о возможных провокациях на сегодняшнем митинге оппозиции
|Freedom House сигнализирует о пагубном воздействии конфликта вокруг Карабаха на свободу в Армении
|Спикер парламента встретился с послом США и главой USAID в Армении
|На основании данных, представленных в прокуратуру Карабаха Защитником прав человека, возбуждено уголовное дело
|Возле одной из воинских частей Мартакерта обнаружены останки еще одного военнослужащего
|Вице-премьер: Деятельность посла в Армении позволит наладить более активные контакты и отношения с Нидерландами
|Армения и ЕС указали важность разрешения карабахского конфликта в рамках МГ ОБСЕ
|Правительство Армении предлагает урегулировать вопросы, связанные с конфискацией незаконно нажитого имущества и банкротства
|В Армении будут урегулированы имущественные и личные отношения, связанные с созданием, защитой и использованием изобретений.
|В Армении появится новый праздник - День национальных меньшинств
|В Армении будет внедрен институт признания недействительными принятых нормативных правовых актов
|Сотрудники КГД Армении получат право на ношение оружия
|В Армении увеличатся размеры государственной пошлины, взимаемой при рассмотрении судебных дел
|В Армении изменятся требования к кандидату на должность члена Аудиторской Палаты
|Глава ВСС Армении: Проведение веттинга судей не должно стать самоцелью
|В Ереване открылась выставка рукописей, эвакуированных из научно-культурного центра Матенадаран-Гандзасар
|Глава ВСС не намерен отвечать на вопросы депутатов, связанные с политикой и руководством судебной системы
|Впервые за долгое время число заболевших в Армении коронавирусом за сутки превысило 300 человек
|В Ереване отметили 150-летие великой украинской поэтессы Леси Украинки
|Онлайн-казино появятся в японском Google Play
|Убытки Las Vegas Sands, MGM Resorts и Wynn Resorts составили более $1 млрд. в 4-м квартале 2020-го
|Депутат: Военные "Искандеры" превратились в политические "Искандеры"
|Адвокат разъяснил последствия не подписания президентом указа об увольнении начальника Генштаба Армении
|Ален Симонян: "В Армении нет противостояния Армия-Правительство!"
|Президент Армении второй раз отказался подписать указ об увольнении начальника Генштаба
|Ереванский коньячный завод представляет новый вкус в линейке ARARAT Flavors
|Парламент Армении решительно осуждает воспрепятствование Азербайджаном репатриации военнопленных, заложников и других задержанных
|Министр труда и социальных вопросов Армении анонсировал реформы в пенсионной системе страны
|Айк Конджорян: Председатель ОБСЕ Анн Линде не считает решенным карабахский вопрос
|Паломники из Нагорного Карабаха в сопровождении российских миротворцев посетили монастырь Амарас
|Завтра может состояться встреча премьера Армении с лидером оппозиционной партии для обсуждения вопроса о внеочередных парламентских выборах
|Валентина Матвиенко попросила Сахибу Гафарову оказать содействие в возвращении из азербайджанского плена на родину двух армянских женщин
|Читать больше
|Аналитик: Поддержка Анкарой Пашиняна обусловлена опасением дезавуирования трехсторонних заявлений
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