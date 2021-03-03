Среда, 3 Марта 2021 18:50

АрмИнфо. В адрес защитника прав человека Армении поступили сигналы тревоги о том, что из окон Национального Собрания РА хорошо видны снайперы, которые следят за проходящим на проспекте Баграмяна митингом оппозиции.

Как сообщает офис Омбудсмена, он проводит по этому поводу мониторинг и сообщает, что открытая демонстрация огнестрельного оружия из окон здания Национального Собрания РА, в том числе демонстративное присутствие снайперов в военной форме, является несоразмерным средством обеспечения безопасности, которое использует государство в отношении мирного собрания, тем более такого, где есть женщины и дети.

Государство может принимать меры безопасности, но в каждом случае оно должно учитывать конкретную ситуацию; они не должны препятствовать мирным собраниям или мешать их проведению, говорится в заявлении.