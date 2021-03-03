Среда, 3 Марта 2021 18:48

АрмИнфо. При согласии всех парламентских сил в Армении будут проведены внеочередные парламентские выборы в согласованные сторонами сроки. Об этом 3 марта в парламенте, отвечая на вопрос независимого депутата Национального Собрания РА Армана Бабаджаняна, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, выборы планируется провести в течение 2021 года. Вопрос, по словам главы правительства, заключается в том, почему выборы необходимо провести с согласия всех парламентских сил. “Да потому что мы не хотим делать шаги, которые были бы неправильно истолкованы. Выборы мы рассматриваем, как форму общественной солидарности, и всенародное голосование являются инструментом для решения этой проблемы”,- заявил Никол Пашинян, добавив, что парламентские силы должны стать гарантом проведения свободных и справедливых выборов на законных условиях.

Данное предложение уже отправлено руководителям парламентской оппозиции, с которыми премьер-министр готовится встретиться в ближайшие дни. “Выражаю надежду, что согласие будет достигнуто, и мы все вместе пойдем на выборы”,- подчеркнул глава армянского правительства.

Никол Пашинян также отметил, что планируется провести реформу Конституции страны, которая бы предусматривала переход к полу-президентской форме правления. Сделать это необходимо путем слаженной работы с участием правительства, Национального Собрания, президента РА, политических сил. “Если для общественной солидарности будет приемлемо редактирование положений основного закона путем законодательных инициатив, то можно пойти по этому пути. В противном случае будет рассматриваться вариант с референдумом. В любом случае, поле для обсуждений должно быть открыто”,- заявил Никол Пашинян.