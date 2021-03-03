Среда, 3 Марта 2021 18:31

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время войны в Нагорном Карабахе 2020 года не имел ровно никакого права объявлять себя верховным главнокомандующим. Об этом в ходе видеомоста заявил член Комитета Государственной думы России по делам СНГ и связям с соотечественниками, депутат Константин Затулин.

Он пояснил, что это связано с тем, что речь шла о войне в Нагорном Карабахе. "Во- вторых, премьер должен стать верховным главнокомандующим исключительно в период военных действий. Война официально объявлена не была. То есть, он эксплуатировал образ верховного главнокомандующего ради так называемых будущих политических дивидендов, не ожидая, что произойдет", - сказал Затулин, добавив, что всё это сопровождалось некомпетентными действиями, безалаберностью и нуждающиеся в проверках (факты предательства, невыполнения командования).

По его словам, ярким примером этому является сдача Шуши. "Вот какое отношение русское оружие имеет к тому, что город Шуша, который в принципе недоступный для прямого штурма, о чем я знаю не понаслышке, поскольку неоднократно там был - мог быть так бездарно утрачен", - задался вопросом депутат, добавив, что компрометация русского оружия нужна тем армянским депутатам, которые не избавились от своей прозападной ориентации, которые ее лишь приглушили на время, а теперь вышли для того чтобы проявить претензии и не только к оружию, но и России как таковой.

Затулин также подчеркнул, что русское оружие в нормальных умелых руках достигает своей цели. Он также отметил, что премьер-министр Армении так легко разбрасывается обвинениями (имея ввиду историю с ОТРК "Искандеры" - ред.), чтобы все свалить "с больной головы на здоровую".