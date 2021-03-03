Среда, 3 Марта 2021 18:23

АрмИнфо. Было бы странно думать, что ухудшение в российско-армянских отношениях началось с истории с ОТРК "Искандер". Об этом в ходе видеомоста заявил член Комитета Государственной думы России по делам СНГ и связям с соотечественниками, депутат Константин Затулин.

По его убеждению, безусловно, неудачная, неуместная толи шутка, толи анекдот о качестве российских ОТРК "Искандер" стала последней каплей в чаше терпения именно для военных Армении, которые по этому поводу выступили со своим заявлением.

"Все на самом деле началось в 2018 году и продолжилось в сентябре прошлого года", - отметил депутат, напомнив, о бархатной революции в РА, внеочередных парламентских выборах, которые сопровождались борьбой с политическими оппонентами, и обвинениях бывших в том, что они завели страну не туда, при этом клянясь в верности российско­армянским отношениям.

По словам Затулина, политических кризис в Армении негативно сказался на двусторонних отношениях с Россией, требовался долгий период

узнавания, который не привел ни к чему позитивному. "Это узнавание подтвердило убеждения в ангажированности некоторых членов правительства. За время правления Пашиняна я сбился со счету, к примеру сколько раз менялся глава СНБ. Но и это пол беду, поскольку не было никаких серьезных внутриполитических достижений, где-то через год, после прихода к власти г-н Пашинян решил перещеголять своих предшественников, и стал задираться в отношениях с Азербайджаном", - сказал Затулин, добавив, что таким образом он с одной стороны породив недоверие в отношениях с основным союзником, не имея полного представления как нужно вести дело на дипломатическом поприще, не понимая военного дела, г-н Пашинян завел всё туда, когда Азербайджан и стоящая за ним Турция решили, что настал нужный момент совершить реванш.

"И начали войну, которую Армения проиграла, причем с таким треском, что утратила не только переговорный ресурс, но и занятые в 1994 году территории, и часть территорий Нагорного-Карабахской Автономной области", - заметил российский депутат, добавив, что всё ранее приобретенной для достижения статуса Арцаха, было растрачено ради остановки боевых действий при Пашиняне провальным образом.

По убеждению Затулина, Пашинян, получивший в 2018 году власть "на блюдечке с голубой каемкой" от третьего президента РА Сержа Саргсяна, сегодня намерено затягивает политический кризис в РА и подталкивает временами к гражданскому противостоянию тем, что отказывается признать свою ответственность и уйти.

"И отказывается провести выборы, манипулируя мол власть принадлежит народу. Таким образом он пытается получить политический гарантии - сохранение власти до выборов, чтобы обеспечить голоса, снятие начальника Генштаба - чтобы продемонстрировать, что он в доме хозяин", - сказал политики, констатировав, что сегодняшняя ситуация не внушает большого оптимизма и может развиваться различным образом.

Затулин убежден, что выигрыш Пашиняна приведет к неминуемому установлению в стране диктатуры демагога, проигрыш же будет различным

- либо согласие на шанс внеочередных выборов, где он наберет определенное количество голосов (некоторые думают, что относительное большинство) или же неконтролируемое развитие ситуации, как говорится "Если прижмут к реке ничего нельзя гарантировать".

Вместе с тем Затулин полагает, что если у действующего премьера сохранилась хоть какая-то ответственность за будущее страны, то он должен уйти от власти. Он считает, что это создаст условия для того, чтобы люди, не утратившие доверие, попробовали восстановить Армению - ее обороноспособность, наладить внутреннюю жизнь страны.