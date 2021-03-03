Среда, 3 Марта 2021 18:18

АрмИнфо. В программу индексации вкладов граждан Армении в Сбербанке бывшего СССР будут включены и жители 39 общин Гегаркуникской и Сюникской областей. Об этом 3 марта с трибуны Национального Собрания РА заявил министр труда и социальных вопросов РА Месроп Аракелян, отвечая на вопрос депутата НС от правящего блока "Мой шаг" Артака Манукяна.

Министр заметил, что жители приграничных районов получат право на индексацию вкладов, независимо от возраста. Тем самым, количество бенефициаров программы увеличится на 4 тыс человек. С учетом того, что в настоящее время в проект вовлечено 2 тысячи участников, общее количество составит 6 тысяч граждан. На выплату вкладов ежегодно выделяется 1,2 млрд драмов, однако, с учетом того, что количество бенефициаров увеличилось, возникнет необходимость в перераспределении бюджетных средств.

Министр напомнил, что в настоящее время возможностями для индексации вкладов могут воспользоваться лица до 1938 года рождения. Для жителей других приграничных общин возрастных ограничений нет. В свою очередь, Артак Манукян сообщил, что в ближайшее время намерен выступить с законодательной инициативой по расширению перечня бенефициаров. Он призвал министра активизировать "счетчик вкладов" на сайте ведомства, в котором четко и понятно было бы изложено размеры компенсаций в драмах за советские рубли. Более того, важно также определиться с идентификационным механизмом и расчетом, чтобы граждане могли разместить свои индексированные средства в виде вкладов в комбанках страны. Для этого необходимо, чтобы на том же сайте были представлены условия банковского сектора.

Министр согласился с этими предложениями, заметив, что они будут учтены и применены в рамках внедрения системы единого социального содействия.

Отметим, что ранее правительство внесло изменения и дополнение в одно из предыдущих своих решений с целью обеспечения естественного хода процессов признания прав на получение и выплаты компенсаций за вклады в 2020 году. Соответствующим решением правительства от 23 апреля 2014 года был установлен порядок, согласно которому гражданам выдавались компенсации за сделанные до 10 июня 1993 года вклады граждан в Республиканский банк АрмССР и Сбербанк СССР. Законом Республики Армения "О государственном бюджете Республики Армения на 2020 год" установлено, что в 2020 году в установленном правительством порядке будет продолжено предоставление компенсаций родившимся до 31 декабря 1936 года включительно лицам, участникам боевых действий по обороне Республики Армения, зарегистрированным по состоянию на 1 августа 2014 года жителям приграничных общин Армении, которые имеют неиспользуемые из-за боевых действий или обстрела противником земельные участки, а также установленным правительством другим социальным группам.