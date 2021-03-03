Среда, 3 Марта 2021 16:54

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 4 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 4/6 на улице Арами, жилые дома 55, 59, 61, 63/13 на улице Чаренца, частично собственные дома на улицах Айгестана 4, 5, 6, 12, собственные дома 13, 18, 34, 36 на улице 8 Марта, собственный дом 36 на улице Алека Манукяна, собственные дома 29, 29/1 на улице Физкультурникнери, жилой дом 67 на улице Кохбаци, жилые дома 38, 40, 40а на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 12/1, 16, 18, 20 на пр. Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 15б, 17 на улице Вагаршяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома на улицах Неркин Чарбаха 3, 4, 5, 10 и собственные дома на 1-ом переулке 5-ой улицы, жилые дома 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 на улице Шарури, собственные дома улицы Шарури и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 85-112 на 11-ой улице, 13-34 на 26-ой улице, 1-15 на 28-ой улице Ареша, жилые дома 25, 27 на улице Эребуни; улицы 1-8 села Мушакан;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Аракс, Мецамор и Айкашен;

в Арагацотнской области:

10:00-16:00 частично село Неркин Базмаберд; села Мецамор и Верин Безмаберд;

12:00-15:00 кварталы ''Дитаван 1”, “Дитаван 2” в городе Аштарак; село Карин;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично села Саят-Нова и Норабац;

11:00-15:00 частично улицы Микоян, Момика, Нарекацу в городе Ехегнадзор;

в Вайоц Дзорской области:

09։30-16։30 улица Андраника и частично Ереванское шоссе в городе Ехегнадзор; села Гладзор, Караглух, Агнджадзор, Таратумб, Хорс, Салли, Гетап, Шатин, Артабуйк, Орбатех, Ехегис, Гетик, Вардаовит, Гохтаник, Гермон, Аратес и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16:00 город Вайк; частично село Арин;

в Котайкской области:

11։00-16։30 многоквартирное здание 1, 2, 3 ГАМ и детский сад в общине Прошян;

11։00-17։00 села Капутан, Камарис, Гегашен, Нор-гюх, Джрвеж; частично село Джрвеж; частично квартал “Банаван”, “Маяк”, “Багреванд” в Джрвеже;

в Гегаркуникской области:

11։00-14։00 станции сотовых операторов “ВЕОН Армения”, “Виваселл-МТС”, “Юком”, ГНКО “Национальный парк Севан”, газозаправочная станция “Мариам Нарек”, ЧП “Хачатрян Агарон”, село Цовак;

в Сюникской области:

10:00-11:00 частично улицы Сюника, Шаумяна, Севака в городе Сисиан;

11:30-12:30 жилые дома 1, 3 на улице З.Андраника, 4а, 72, 74 на улице Шаумяна в городе Сисиан;

13:00-15:00 улицы З.Андраника, Мелика Танга в городе Сисиан;

15:30-17:00 жилые дома 12, 13, 14, 15 на улице Гая в городе Сисиан;

11:00-14:00 частично село Веришен;

11:00-14:30 село Дарабас;

15:00-17:00 село Лцен.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.