Среда, 3 Марта 2021 16:50

АрмИнфо.Вараздат Карапетян освобожден от должности торгового представителя Армении в Китайской Народной Республике. Как сообщает Аппарат премьер-министра, данное решение было принято главой правительства Армении Николом Пашиняном.

Напомним, что в феврале 2021 года Вараздат Карапетян подал прошение об отставке. <Отказываясь от должности торгового представителя Армении в Китае, я понимаю, что сейчас не время ехать в КНР, сейчас время оставаться в нашей стране и тянуть тяжелое бремя этого позорного поражения с единомышленниками и товарищами. Мы должны в первую очередь иметь собственное национальное государство, национальное видение, миссию, разработанную стратегию, а затем думать о наших отношениях с другими>, - написал он на своей странице в Фейсбук.

Напомним, что экономист Карапетян занял пост торгпреда в конце ноября 2020 года, но так и не успел выехать в КНР. До этого он был депутатом Национального Собрания Армении от правящей фракции "Мой шаг".