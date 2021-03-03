Среда, 3 Марта 2021 16:47

АрмИнфо.2 марта 2021 года в здании Министерства иностранных дел Туркменистана состоялась Международная конференция «Туркменистан и Организация Объединенных Наций: сотрудничество в интересах мира и доверия» в честь 29-летия вступления Туркменистана в ООН.

На конференции приняли участие руководители и представители министерств и ведомств страны, руководители дипломатических миссий и представительств международных организаций в Туркменистане, ректоры вузов, руководители и представители СМИ. В конференции посредством видеоконференцсвязи также приняли участие руководители и представители специализированных агентств ООН.

Специальный Представитель Генерального секретаря ООН в Центральной Азии, Глава Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман зачитала Послание Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша участникам конференции «Туркменистан и Организация Объединенных Наций: сотрудничество в интересах мира и доверия» в честь 29-летия членства Туркменистана в ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что он «особо рад поздравить Туркменистан с 29-й годовщиной членства в Организации Объединенных Наций. Туркменистан является важным государством-членом и играет активную и конструктивную роль в деле достижения целей Организации, в том числе путем развития регионального и международного сотрудничества и продвижения превентивной дипломатии».

Генсек ООН также подчеркнул, что «статус постоянного нейтралитета Туркменистана, размещение в стране Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии и его многочисленные инициативы на Генеральной Ассамблее ООН, включая резолюцию Генеральной Ассамблеи, провозглашающую 2021 год Международным годом мира и доверия – все это вносит значимый вклад в наши общие стремления во благо мира, безопасности и процветания. Благодарю Туркменистан за его постоянные усилия, и адресую свои поздравления по случаю этой годовщины».