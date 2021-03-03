Среда, 3 Марта 2021 16:44

АрмИнфо.2 марта 2021 года в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась международная конференция «Туркменистан и Организация Объединенных Наций: сотрудничество в интересах мира и доверия», в честь 29-летия вступления Туркменистана в ООН.

В своей речи Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов отметил, что 29 лет назад, 2 марта 1992 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла историческую резолюцию, согласно которому Туркменистан стал полноправным членом Лиги Наций. В течение этого периода Туркменистан, активно реализуя политику «открытых дверей», динамично развивает сотрудничество с этой крупнейшей международной организацией и ее специализированными агентствами во имя мира, безопасности и устойчивого роста.

Основные векторы взаимодействия Туркменистана и Организации Объединенных Наций имеют стратегический характер. Так, 12 декабря 1995 года Туркменистан обрел постоянный Нейтралитет, который уже дважды закреплен соответствующими резолюциями Генассамблеи ООН. Исходя из нейтрального статуса, Туркменистан неоднократно выступал с инициативами, направленными на обеспечение всеобщего мира, безопасности и стабильного роста.

В данном контексте особо значим тот факт, что Ашхабад стал штаб-квартирой Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Правительство Туркменистана также намерено расширить присутствие системы ООН в стране. Так, в феврале текущего года достигнута договорённость об открытии в Ашхабаде представительства Управления ООН по обслуживанию проектов. Также важно отметить, что с февраля 2021 года программный сотрудник Управления Верховного комиссара ООН по правам человека начал свою работу в Туркменистане.

В настоящее время взаимодействие Туркменистана на платформе ООН охватывает различные сферы жизнедеятельности страны. Это обусловлено членством Туркменистана в 11 советах, комиссиях и комитетах ООН. Страна активно продвигает свои кандидатуры также в другие структуры Организации.

В целях всесторонней реализации Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между Правительством Туркменистана и Организацией Объединенных Наций на 2021-2025 годы, принятого 14 марта 2020 года, Туркменистан активизирует эффективное партнерство с Программой развития ООН, Фондом ООН по народонаселению, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, Всемирной организацией здравоохранения и другими структурами системы ООН.

Министр иностранных дел Туркменистана также выразил особую благодарность представительствам специализированных агентств ООН в Ашхабаде за огромный вклад в развитие сотрудничества между Туркменистаном и всей системой ООН, в том числе разработку и участие в реализации национальных планов и программ.

Участники конференции также заслушали видеообращения Заместителя Генерального секретаря ООН, Исполнительного Директора Управления ООН по обслуживанию проектов Г.Фаремо, Постоянного представителя Туркменистана при Организации Объединенных Наций А.Атаевой, Директора Регионального офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) В.Гуцу, странового директора Фонда ООН в области народонаселения ЮНФПА в Туркменистане Д.Валезе, временно исполняющей обязанности Главы странового офиса Всемирной организации здравоохранения Т.Ататра, регионального представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Х.Ф.Шоддера, Регионального представителя Управления Верховного комиссара ООН по правам человека по странам Центральной Азии Р.Коменда.

Также были заслушаны очные выступления Специального Представителя Генерального секретаря ООН в Центральной Азии, Главы Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Н.Герман, временно исполняющей обязанности Постоянного координатора ООН в Туркменистане, Представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане К.Вейганд и ответственного секретаря Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Ч.Рустамовой.

В ходе выступлений были озвучены приверженность Туркменистана развитию международного сотрудничества во имя мира, стабильности и устойчивого развития. Также особо отмечены усилия руководства страны по укреплению культуры мира, доверия и взаимопонимания в отношениях между странами и народами мира.

Затем было принято Обращение к Уважаемому Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову от имени участников международной конференции «Туркменистан и Организация Объединенных Наций: сотрудничество в интересах мира и доверия».