Среда, 3 Марта 2021 16:34

АрмИнфо. Президент РА Армен Саркисян 3 марта встретился с начальником генерального штаба вооружённых сил РА, генерал-полковником Оником Гаспаряном.

Согласно сообщению пресс-службы главы государства, собеседники, в частности, коснулись создавшейся в связи с последними событиями напряжённой ситуации. Отмечено, что независимо от связанных с этим решений, приоритетное значение имеют безопасность и стабильность страны.

Армен Саркисян отметил, что "вооружённые силы всегда должны быть предметом заботы всех нас, и он продолжит держать в центре внимания армию и её проблемы".

Как ранее сообщало АрмИнфо, 2 марта президент Армении заявил, что не подпишет проект указа об увольнении Оника Гаспаряна, и руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 169 Конституции, Президент Республики отдельным заявлением обратится в Конституционный суд с просьбой решить вопрос о соответствии Конституции Закона РА "О военной службе и статусе военнослужащего" от 15 ноября 2017г. Заметим, что поводом для увольнения начальника Генштаба Армении стало коллективное заявление, сделанное руководящим составом ВС Армении с требованием отставки действующего премьер-министра РА. В заявлении военных от 25 февраля подчеркивался императив ухода Пашиняна, который по их оценке несет угрозу национальной безопасности Армении.