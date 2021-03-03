Среда, 3 Марта 2021 16:01

АрмИнфо.Управление по борьбе с контрабандой Комитета государственных доходов (КГД) Армении в результате таможенного контроля в одном из ереванских таможенных складов обнаружила 33 ящика героина, спрятанных в грузе весом 18 600 кг, и декларированном как дрожжи.

Согласно сообщению пресс-службы, с учетом упаковочного материала вес обнаруженного героина составил 365 кг, рыночная стоимость которого порядка $45 млн. По информации КГД, данную крупную партию наркотиков намеревались транзитом через территорию Республики Армения из Исламской Республики Иран поставить в западную Европу.

По факту данного случая возбуждено уголовное дело по признакам статей

267.1 и 266 Уголовного Кодекса РА. Задержаны 6 лиц, которые имеют гражданство разных стран.

<Управление по борьбе с контрабандой КГД призывает граждан воздержаться от составления преступных схем по транспортировке наркотиков и предупреждает, что Управление круглосуточно борется с международным незаконным оборотом наркотиков и всегда находится на шаг впереди от правонарушителей>, - говорится в источнике.