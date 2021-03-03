Среда, 3 Марта 2021 15:14

АрмИнфо. На пленарном заседании Национального Собрания Армении 3 марта развернулись дебаты вокруг председателя Высшего судебного совета Рубена Вардазаряна и его заявления от 15 ноября 2020 года.

Напомним, что в своем заявлении Вардазарян призвал судей не поддаваться давлению политических кругов. Заявление совпало по времени с заседанием суда по вопросу об аресте бывшего директора СНБ и давнего друга Вардазаряна - экс-главы СНБ Артура Ванецяна.

"Сейчас будет дан окончательный ответ: мы «скулящие под стенами судьи» или преданные родине честные профессионалы", - заявил тогда Вардазарян.

Напомнив об этом заявлении, сегодня депутат НС Арман Бабаджанян заявил, что этим своим обращением глава ВСС даже не подозревает, во что он «вляпался». Он отметил, что именно нынешняя власть привела его в Высший судебный совет. "Он и при Кочаряне, и Серже Саргсяне был тем самым "скулящим судьей", и, по непонятной причине, вы навязали нам эту катастрофу", - заявил Бабаджанян, обращаясь к правящему большинству. Он добавил, что в протестах на проспекте Баграмяна активно участвует сын Вардазаряна, а его друзья призывают физически ликвидировать премьер-министра Никола Пашиняна.

В ответ председатель Высшего судебного совета заявил, что намерен обратиться в комиссию по этике или в Совет парламента в целях привлечения Армана Бабаджаняна к ответственности. Что касается сына, то, как заметил глава ССС, неделю назад ему была сделана операция на позвоночной грыже, после чего он проходит этап реабилитации и никак не может быть среди митингующих. "Попытка втягивать мою семью в политику недопустима. А с того момента, когда я перестану являться судьей, я отвечу Вам вашими же словами и еще резче", - заявил Вардазарян.

Позже глава Высшего судебного совета отметил, что намерен продолжить свою деятельность, но если ВСС примет решение о приостановке его полномочий, он выполнит это требование.