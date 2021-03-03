Среда, 3 Марта 2021 13:21

АрмИнфо. Глава МИД Армении Ара Айвазян в ходе телефонного разговора с заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и Координатором чрезвычайной помощи Марком Лококом подробно рассказал о гуманитарных вызовах, с которыми столкнулись армяне Арцаха и социально-экономических вопросах. Об этом АрмИнфо сообщили в МИД Армении.

По словам Айвазяна, в результате широкомасштабной военной агрессии десятки тысяч армян вынуждены были покинуть свои дома в Нагорном Карабахе, и сейчас первоочередной задачей является принятие мер по восстановлению их прав, чтобы обеспечить достойное и безопасное возвращение в места постоянного проживания. В ходе разговора была подчеркнута важность предоставления гуманитарной помощи Арцаху. В этом ключе стороны сошлись во мнении, что необходимо создать соответствующие условия для обеспечения на местах присутствия международных организации, в том числе и специализированных структур ООН, считая неприемлемым политизацию реализации этой гуманитарной функции и создание для этого искусственных преград. В этом контексте они также обменялись мнениями о возможностях оказания гуманитарной помощи населению Арцаха.