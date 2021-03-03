Среда, 3 Марта 2021 13:20

АрмИнфо.Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович совместно с председателем правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" Аблаем Мырзахметовым 2 марта в Нур-Султане провел встречу с казахстанским бизнес-сообществом. В ходе мероприятия поднимались острые вопросы для Казахстана и Евразийского экономического союза. Это проблемы цементной отрасли, транзитные конфликты между странами (торговля санкционными товарами), применение мер защиты внутреннего рынка. В первую очередь предпринимателей волновал вопрос лома черных металлов, а также экспорта казахстанского угля.

"НПП и ЕЭК создавались примерно в одно время. Первые годы становления были сложными, было много критики Союза. Сейчас у бизнеса есть четкое понимание, что Союз состоялся, вошел в рабочий ритм. Теперь бизнес хочет видеть обратную связь, ощущать кооперацию, все выгоды Союза", ? отметил, открывая встречу, Аблай Мырзахметов.

"Мы в Комиссии считаем, что союзные и национальные интересы должны реализовываться в комплексе", - подчеркнул Председатель Коллегии ЕЭК по итогам встречи. Он отметил, что важной задачей в рамках ЕАЭС является мотивация роста инвестиций в основной капитал.

Поддержка реального сектора экономики от уровня ВВП в ЕАЭС значительно ниже, чем в странах Запада или Японии. Например, в Армении она составляет 3,5%, в Беларуси - 1,9%, Казахстане - 9%, Кыргызстане - 7,4%, России - 6,5%, в то время как этот показатель в США - 19,2%, ЕС - 10,6%, в том числе в Германии - 38,9%, Франции - 23,5%, Италии - 42,3%.

"Союз может в ближайшем будущем столкнуться с еще более серьезной конкуренцией на товарных рынках, чем до кризиса. Вопрос стоит не в том, чтобы спасти экономику сегодня, а подготовить ее технологическую трансформацию к завтрашнему дню>, - резюмировал Председатель Коллегии ЕЭК. По мнению Михаила Мясниковича, привлекать капитал надо, в первую очередь, в инновационные производства, а также в кадры.

Глава Коллегии ЕЭК напомнил, что Комиссия готовит план действий по реализации Стратегии-2025, в рамках которой предполагается создание совместных евразийских компаний как производственного интеграционного ядра Союза.

Комиссия на основании предложений сторон сформировала карту индустриализации ЕАЭС. В нее вошли 185 крупных инвестиционных и значимых проектов стоимостью более 300 млрд долл. США в 21 подотрасли, более 550 технологических направлений, по которым в ЕАЭС есть необходимость в импортозамещении в 30 подотраслях промышленности.

По Казахстану в карту индустриализации ЕАЭС включены 12 проектов на сумму 44,4 млрд долл. США. В этой связи Председатель Коллегии ЕЭК обратился к госорганам и бизнесу Казахстана дать предложения по видению организационно-правовых форм и источникам их финансирования. Михаил Мясникович выразил надежду, что встречи с бизнесом станут доброй традицией Комиссии и стран Союза.

Во встрече с бизнес-кругами Казахстана также приняли участие члены Коллегии ЕЭК - министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно- коммуникационным технологиям Гегам Варданян, министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Арман Шаккалиев.