Среда, 3 Марта 2021 13:17

АрмИнфо.Генеральный штаб ВС Армении представил анализ заявления президента относительно ходатайства об освобождении от должности начальника Генштаба от 02.03.2021 г.

Так, в поступившем в АрмИнфо заявлении Генштаба РА в частности говорится: "Президент заявил о намерении выполнить второе из двух императивных требований, установленных 2-м предложением части 2 статьи 139 Конституции, обратиться в Конституционный суд с отдельным заявлением, на основании пункта 4 части 1 статьи 169 Конституции.

Полномочия Конституционного суда установлены статьей 168 Конституции, согласно которой первым пунктом является определение соответствия закона.

Конституционный суд не имеет полномочий решать вопрос конституционности проекта указа президента по статье 168 Конституции или освобождения от должности начальника Генштаба ВС РА. То есть, президент может обратиться в Конституционный суд исключительно по части того, может ли быть конституционным закон "О военной службе и статусе военнослужащего" от 15 ноября 2017 г. в качестве основания для проекта решения, но не определения конкретно закона или его статьи.

Срок обращения в Конституционный суд по 2 предложению части 2 статьи 139 Конституции вообще не установлен. Сроки по касающейся части установлены статьей 35.1 закона - по части 3 - 8 дней после возвращения проекта указа (основание для освобождения часть 3 статьи 40 Закона ссылка на порядок назначения).

В заявлении президент действовал и заявил о намерении действовать исключительно в соответствии с Конституцией.

Начальник Генштаба ВС Армении, генерал-полковник Оник Викторович Гаспарян до истечения 8-дневного срока (после обращения президента в Конституционный суд начинают действовать другие сроки) продолжает службу Родине и народу, является высшим военным командиром вооруженных сил".

Как ранее сообщало АрмИнфо, 2 марта президент Армении заявил, что не подпишет проект указа об увольнении Оника Гаспаряна, и руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 169 Конституции, Президент Республики отдельным заявлением обратится в Конституционный суд с просьбой решить вопрос о соответствии Конституции Закона РА <О военной службе и статусе военнослужащего> от 15 ноября 2017г.