Среда, 3 Марта 2021 12:40

АрмИнфо.Полиция Армении предупреждает о готовящихся провокациях на сегодняшнем митинге Движения по спасению Родины.

Так, в поступившем в АрмИнфо сообщении полиции РА, в частности говорится: "Поступила информация, что во время акции, запланированной на 16:00 по местному времени 3 марта возможны провокации. Призываем к проведению массовых мероприятий исключительно в рамках закона, воздерживаться от противоправных действий и не поддаваться на провокации.

Призываем граждан уважать закон и при реализации своих прав соблюдать требования законности и правила сосуществования.

Полиция заверяет, что в рамках своих законных полномочий будет принимать все меры для обеспечения общественного порядка и безопасности" .