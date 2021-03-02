Вторник, 2 Марта 2021 17:43

АрмИнфо.Адвокат Арам Вардеванян разъяснил, к чему приведет решение президента Армении Армена Саркисяна не подписывать проект указа об увольнении начальника Генштаба Армении Оника Гаспаряна.

Так, он комментируя заявление президента он, в частности написал: "Ситуация следующая: во-первых 27 февраля президент РА с возражениями вернул предложение премьер-министра об освобождении генерал-полковника Оника Гаспаряна на том основании, что оно существенно противоречит Конституции.

Во-вторых, сегодня он в своем заявлении констатирует, что он не подпишет зафиксированный им не соответствующий Конституции указ. Но по части одного закона, который вообще не указывался в возражениях, он обратится в Конституционный суд.

В-третьих, то есть, по словам президента, норма, имеющая очевидно конституционную проблему, может вступить в силу закона не позднее 4 марта.

В-четвертых, я сожалению, что такие как Ваагн Овакимян (глава постоянной комиссии по госправ вопросам НС РА - член фракции <Мой шаг> - Ред. ) и лица, занимающие пост премьер-министра Армении оказались для президента превыше Конституции и армии. Сожалею, что президент мог пойти на подобные уступки, да еще в таких условиях. Жаль:"

Как ранее сообщало АрмИнфо, сегодня президент Армении заявил, что не подпишет проект указа об увольнении Оника Гаспаряна, и руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 169 Конституции, Президент Республики отдельным заявлением обратится в Конституционный суд с просьбой решить вопрос о соответствии Конституции Закона РА <О военной службе и статусе военнослужащего> от 15 ноября 2017г.

Отметим, что адвокат Арам Вардеванян член адвокатской группы второго президента Армении Роберта Кочаряна, который обвиняется в попытке свержения Конституционного строя в рамках уголовного дела о событиях 1 марта 2008 года.