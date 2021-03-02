Вторник, 2 Марта 2021 16:16

АрмИнфо.ARARAT Coffee – новое прочтение легендарного вкуса. Элегантно сочетая самое яркое от кофе и коньяка, новый продукт мастеров Ереванского коньячного завода раскроет их неповторимые грани и удивит как истинных ценителей элегантных напитков, так и тех, чье путешествие в мир изысканных сочетаний только начинается.

ARARAT Coffee создан на основе выдержанного коньяка ARARAТ, органолептическое богатство которого дополнено вкусом кофе.

Новый продукт обладает темно-янтарным цветом, который оттеняется кофейным блеском. Богатый и округлый вкус напитка переходит в многогранные тона кофе и завершается мягким вкусом свежих сливок.

Второй в линейке инновационных продуктов ARARAT Flavours - ARARAT Coffee вступает в гармоничный диалог с ARARAT Apricot и занимает яркое место в линейке премиальных коньяков гаммы ARARAT.

Отметим, что первый за 130-летнюю историю ARARAT инновационный напиток ARARAT Apricot завоевал беспрецедентный успех и за короткое время стал мировым лидером среди импортированных flavored brandy сегментa «Премиум +». Более того, спустя несколько месяцев после запуска, ARARAT Apricot завоевал золотую медаль на XXIII Международном профессиональном конкурсе вин и спиртных напитков.

ARARAT уверенно укрепляет позиции международного бренда, поэтому новым вкусовым сочетанием отразил любимую армянами и принятую во многих странах мира традицию. Конечно, ритуал наслаждения чашечкой кофе у каждого свой: для кого-то это путешествие по собственным мыслям, для кого-то выражение любви и привязанности, но почти во всех культурах кофе -обязательный атрибут теплого, искреннего общения. Поэтому ARARAT Coffee –не только идеальное органолептическое сочетание, но и важная культурологическая история. Вдохновляясь традициями народов мира, где чашечка кофе почти всегда дополняет самые сердечные общения, ARARAT Coffee раскрывает новую грань этого очаровательного ритуала, украшая его кусочком армянского тепла.

«ARARAT, на мой взгляд, это редкий случай того, как богатые традиции не только не стесняют, а, наоборот, вдохновляют бренд на их новые воплощения. ARARAT Coffee – очень важный для нас проект. С учетом картины сегмента на международном рынке и успехом ARARAT Apricot мы уверены в большой перспективе нового продукта», - комментирует Ани Бериашвили, исполнительный директор Ереванского коньячного завода.

«Пожалуй, любой творческий процесс предполагает некий синтез, соединение, красоту которого определяет лишь та внутренняя гармония, которую ощущаешь сразу. Она, как правило, не нуждается в дополнительных комментариях или объяснениях. Органолептическая гармония от сочетания коньяка ARARAT и кофе – это история про создание классического произведения, в основу которого легла любовь потребителей к этим двум напиткам. Почувствовать воплощение этой любви можно с первых ноток аромата ARARAT Coffee. Аромат поджаренных кофейных зёрен, переходящий в темный шоколад и оттеняемый богатым букетом, характерным для коньяка ARARAT окажется эпиграфом к классической истории», - рассказывает об ARARAT Coffee директор по производству Ереванского коньячного завода Гамлет Антонян.

Новой интерпретацией классического сочетания коньяка и кофе можно наслаждаться как в чистом виде, так и в различных вариациях подач. Ознакомиться с яркими моментами, которые предлагает ARARAT Coffee ценителям всего изысканного можно на www.araratbrandy.com