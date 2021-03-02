Вторник, 2 Марта 2021 16:10

АрмИнфо. Азербайджан, грубо нарушая свои обязательства перед всем международным сообществом, скрывает истинное количество армянских военнопленных и задержанных, включая гуманитарный процесс немедленной репатриации женщин, находящихся под его контролем, . фактически превращает их в заложников, лишенных каких-либо эффективных средств судебной защиты.

Об этом говорится в заявлении Национального Собрания РА, текст которого огласила соавтор заявления, депутат НС Тагуи Товмасян.

Как отмечается в документе, пошло почти три месяца с момента окончания 44-дневной агрессии против Арцаха, которая была развязана Азербайджаном 27 сентября 2020 года при прямой поддержке Турции и при участии террористических групп, но Азербайджан по-прежнему удерживает пленных, игнорируя требование международного гуманитарного права, в том числе, Женевских конвенций. Авторы заявления отмечают, что в Баку игнорируют и трехстороннее заявление премьер-министр Республики Армения, президент Азербайджанской Республики и президент Российской Федерации от 9 ноября 2020 года, в котором указывается на безотлагательный обмен военнопленными, заложниками и другими задержанными, а также телами погибших. Более того, начав процесс незаконного уголовного преследования, Азербайджан пытается лишить армянских военнопленных и находящихся под его контролем гражданских лиц статуса, определенного Женевскими конвенциями, не предоставляя им прав, привилегий и других гарантий, предусмотренных указанными конвенциями.

Национальное Собрание Республики Армения решительно осуждает воспрепятствование Азербайджаном репатриации армянских военнопленных, заложников и других задержанных, организованной в Азербайджане политики ненависти к армянам, и заявляет, что это абсолютно недопустимое поведение, которое подрывает международные обязательства, и саму суть современных международных отношений, ставя под угрозу системы прав человека. На основании вышеизложенного Национальное Собрание РА призывает все международные организации, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, а также международные и региональные правозащитные организации решительно

осудить поведение Азербайджана.