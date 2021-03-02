|Депутат: Военные "Искандеры" превратились в политические "Искандеры"
|Адвокат разъяснил последствия не подписания президентом указа об увольнении начальника Генштаба Армении
|Ален Симонян: "В Армении нет противостояния Армия-Правительство!"
|Президент Армении второй раз отказался подписать указ об увольнении начальника Генштаба
|Ереванский коньячный завод представляет новый вкус в линейке ARARAT Flavors
|Парламент Армении решительно осуждает воспрепятствование Азербайджаном репатриации военнопленных, заложников и других задержанных
|Министр труда и социальных вопросов Армении анонсировал реформы в пенсионной системе страны
|Айк Конджорян: Председатель ОБСЕ Анн Линде не считает решенным карабахский вопрос
|Паломники из Нагорного Карабаха в сопровождении российских миротворцев посетили монастырь Амарас
|Завтра может состояться встреча премьера Армении с лидером оппозиционной партии для обсуждения вопроса о внеочередных парламентских выборах
|Валентина Матвиенко попросила Сахибу Гафарову оказать содействие в возвращении из азербайджанского плена на родину двух армянских женщин
|Заседание по делу по делу второго президента Армении и других отложено на неделю
|Лидер сборной Армении может попасть в одну команду с Криштиану Роналду
|Обсуждения по проекту заявления НС РА, осуждающего воспрепятствование репатриации военных и гражданских лиц, находящихся в плену в Азербайджане, пройдут в закрытом режиме
|ГСЧС Арцаха возобновила поисковые работы в зоне боевых действий
|Более 180 конгрессменов США призвали администрацию Байдена занять более жесткую позицию в отношении Турции
|В Армении за сутки было выявлено 240 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 227 человек
|Оппозиционный депутат потребовал отставки председателя НС
|Спикер НС РА: Для всех парламентариев предложения открыты, можно сесть и обсудить возможности для разрешения внутриполитического кризиса
|Эдмон Марукян призвал Никола Пашиняна незамедлительно опубликовать доказательства выполнения Оником Гаспаряном приказа Сержа Саргсяна
|Степанакерт: Международное сообщество должно заставить Азербайджан соблюдать свои обязательства по гумправу и вернуть армянских военнопленных
|Генштаб: Руководящий состав ВС Армении подтверждает свою твердость по поводу оценки сложившейся в стране ситуации
|Юрий Хачатуров: Армянская армия била и будет бить турок
|Армен Дарбинян: Шум вокруг Российско-Армянского Университета – следствие отсутствия разъяснений
|Пашинян бросил вызов оппозиции через внеочередные парламентские выборы
|Николай Платошкин: Армянский премьер Пашинян, наверное, не очень разбирается в военных вопросах
|Бывший министр обороны Армении призывает Союз добровольцев Еркрапа встать на защиту армии
|Вопросы развития экономического сотрудничества обсудили министр экономики Армении и посол Франции
|Артур Ванецян: Оппозиция не готова идти на выборы, организованные Николом Пашиняном
|Министр экономики и сельского хозяйства Карабаха подал в отставку
|"Лазаревский клуб" призывает Никола Пашиняна принять единственно правильное решение и уйти
|Арам Манукян: Нельзя вести страну к противостоянию и хаосу
|Президент Армении и премьер обсудили внутриполитическую ситуацию в стране
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Полиция Армении призвала граждан соблюдать правопорядок и не поддаваться на провокации в ходе сегодняшних митингов
|Парламент Арцаха определили территории, перешедшие под контроль Азербайджана, в качестве оккупированных
|Эдмон Марукян: Выбор стоит между армией и Пашиняном
|Депутат: Военные не должны вмешиваться в политику, это недопустимо с точки зрения демократии и Конституции
|Депутат: Любое разрешение внутриполитического кризиса приемлемо, если оно совершается на основе консенсуса
|Спикер армянского парламента призывает выступить единым фронтом против насилия и угроз
|В Кремле удовлетворены заявлениями из Еревана о неправильности у Пашиняна информации по "Искандерам"
|Глава ОС: Примененная в Генштабе технология была применена и в Общественном совете
|Абсолютное большинство самоубийств в Армении приходится на долю безработных, за которыми следуют пенсионеры
|Совбез Армении призвал президента подписать указ об увольнении начальника Генштаба ВС РА
|Группа представителей партии АРФ "Дашнакцутюн" провела акцию с требованием об отставке премьер-министра РА
|Эксперт: Обещание "конца бархата " - вновь отдает популизмом
|Тигран Авинян: Совершая революцию в 2018 году, армянское общество решило, что в Армении больше не будет "1 марта"
|Президент Армении выступил с заявлением в связи со спекуляциями по решению об увольнении начальника Генштаба ВС
|В комиссии парламента РА начались обсуждения по проекту заявления НС, осуждающего воспрепятствование репатриации пленных военных и гражданских лиц
|Священнослужитель Тер-Кюрех погиб в ДТП на трассе Севан-Ереван
|В парламентской комиссии обсужден проект нового Уголовного кодекса Армении
|Алексей Оверчук: 1 марта состоится очередное заседание трехсторонней рабочей группы по Нагорному Карабаху на уровне вице-премьеров
|Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией вступило в силу
|Высокопоставленные военные продолжают выражать поддержку заявлению Генштаба Армении с требованием отставки Пашиняна
|РУСАЛ вошел в экологическую десятку Forbes
|СНБ Армении опровергает информацию о въезде в страну спецгруппа ВС Турции, а МИД - журналистов
|Экс -советник президента Карабаха: У Азербайджана появились возможности для шантажа
|С момента вспышки пандемии коронавируса число заболевших в Армении превысило 172 тыс.
|Президент РА: Противоречия не должны переходить в атмосферу нетерпимости, взаимной ненависти, конфронтации и разногласий
|Температура воздуха в Армении на ближайшие пять дней
|Читать больше
АрмИнфо.Министр труда и социальных вопросов РА Месроп Аракелян анонсировал важнейшие реформы в пенсионной системе страны.
На своей странице в Facebook министр сообщил, что , согласно предлагаемым поправкам к закону "О государственной пенсии", пенсионерам в возрасте 90 лет и старше будет начисляться дополнительная надбавка, размер которой определит правительство страны. За уход за детьми - инвалидами в возрасте до 18 лет на весь период ухода будет начисляться пенсионный стаж.
Требование о посещении банка в году один раз не будет распространяться на инвалидов первой и второй групп, а также на пенсионеров в возрасте 90 лет и старше, получающих пенсии по безналичному расчету. Их присутствие на территории Армении подтвердит Министерство труда и социальных вопросов РА.
|Депутат: Военные "Искандеры" превратились в политические "Искандеры"
|Адвокат разъяснил последствия не подписания президентом указа об увольнении начальника Генштаба Армении
|Ален Симонян: "В Армении нет противостояния Армия-Правительство!"
|Президент Армении второй раз отказался подписать указ об увольнении начальника Генштаба
|Ереванский коньячный завод представляет новый вкус в линейке ARARAT Flavors
|Парламент Армении решительно осуждает воспрепятствование Азербайджаном репатриации военнопленных, заложников и других задержанных
|Министр труда и социальных вопросов Армении анонсировал реформы в пенсионной системе страны
|Айк Конджорян: Председатель ОБСЕ Анн Линде не считает решенным карабахский вопрос
|Паломники из Нагорного Карабаха в сопровождении российских миротворцев посетили монастырь Амарас
|Завтра может состояться встреча премьера Армении с лидером оппозиционной партии для обсуждения вопроса о внеочередных парламентских выборах
|Валентина Матвиенко попросила Сахибу Гафарову оказать содействие в возвращении из азербайджанского плена на родину двух армянских женщин
|Заседание по делу по делу второго президента Армении и других отложено на неделю
|Лидер сборной Армении может попасть в одну команду с Криштиану Роналду
|Обсуждения по проекту заявления НС РА, осуждающего воспрепятствование репатриации военных и гражданских лиц, находящихся в плену в Азербайджане, пройдут в закрытом режиме
|ГСЧС Арцаха возобновила поисковые работы в зоне боевых действий
|Более 180 конгрессменов США призвали администрацию Байдена занять более жесткую позицию в отношении Турции
|В Армении за сутки было выявлено 240 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 227 человек
|Оппозиционный депутат потребовал отставки председателя НС
|Спикер НС РА: Для всех парламентариев предложения открыты, можно сесть и обсудить возможности для разрешения внутриполитического кризиса
|Эдмон Марукян призвал Никола Пашиняна незамедлительно опубликовать доказательства выполнения Оником Гаспаряном приказа Сержа Саргсяна
|Степанакерт: Международное сообщество должно заставить Азербайджан соблюдать свои обязательства по гумправу и вернуть армянских военнопленных
|Генштаб: Руководящий состав ВС Армении подтверждает свою твердость по поводу оценки сложившейся в стране ситуации
|Юрий Хачатуров: Армянская армия била и будет бить турок
|Армен Дарбинян: Шум вокруг Российско-Армянского Университета – следствие отсутствия разъяснений
|Пашинян бросил вызов оппозиции через внеочередные парламентские выборы
|Николай Платошкин: Армянский премьер Пашинян, наверное, не очень разбирается в военных вопросах
|Бывший министр обороны Армении призывает Союз добровольцев Еркрапа встать на защиту армии
|Вопросы развития экономического сотрудничества обсудили министр экономики Армении и посол Франции
|Артур Ванецян: Оппозиция не готова идти на выборы, организованные Николом Пашиняном
|Министр экономики и сельского хозяйства Карабаха подал в отставку
|"Лазаревский клуб" призывает Никола Пашиняна принять единственно правильное решение и уйти
|Арам Манукян: Нельзя вести страну к противостоянию и хаосу
|Президент Армении и премьер обсудили внутриполитическую ситуацию в стране
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Полиция Армении призвала граждан соблюдать правопорядок и не поддаваться на провокации в ходе сегодняшних митингов
|Парламент Арцаха определили территории, перешедшие под контроль Азербайджана, в качестве оккупированных
|Эдмон Марукян: Выбор стоит между армией и Пашиняном
|Депутат: Военные не должны вмешиваться в политику, это недопустимо с точки зрения демократии и Конституции
|Депутат: Любое разрешение внутриполитического кризиса приемлемо, если оно совершается на основе консенсуса
|Спикер армянского парламента призывает выступить единым фронтом против насилия и угроз
|В Кремле удовлетворены заявлениями из Еревана о неправильности у Пашиняна информации по "Искандерам"
|Глава ОС: Примененная в Генштабе технология была применена и в Общественном совете
|Абсолютное большинство самоубийств в Армении приходится на долю безработных, за которыми следуют пенсионеры
|Совбез Армении призвал президента подписать указ об увольнении начальника Генштаба ВС РА
|Группа представителей партии АРФ "Дашнакцутюн" провела акцию с требованием об отставке премьер-министра РА
|Эксперт: Обещание "конца бархата " - вновь отдает популизмом
|Тигран Авинян: Совершая революцию в 2018 году, армянское общество решило, что в Армении больше не будет "1 марта"
|Президент Армении выступил с заявлением в связи со спекуляциями по решению об увольнении начальника Генштаба ВС
|В комиссии парламента РА начались обсуждения по проекту заявления НС, осуждающего воспрепятствование репатриации пленных военных и гражданских лиц
|Священнослужитель Тер-Кюрех погиб в ДТП на трассе Севан-Ереван
|В парламентской комиссии обсужден проект нового Уголовного кодекса Армении
|Алексей Оверчук: 1 марта состоится очередное заседание трехсторонней рабочей группы по Нагорному Карабаху на уровне вице-премьеров
|Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией вступило в силу
|Высокопоставленные военные продолжают выражать поддержку заявлению Генштаба Армении с требованием отставки Пашиняна
|РУСАЛ вошел в экологическую десятку Forbes
|СНБ Армении опровергает информацию о въезде в страну спецгруппа ВС Турции, а МИД - журналистов
|Экс -советник президента Карабаха: У Азербайджана появились возможности для шантажа
|С момента вспышки пандемии коронавируса число заболевших в Армении превысило 172 тыс.
|Президент РА: Противоречия не должны переходить в атмосферу нетерпимости, взаимной ненависти, конфронтации и разногласий
|Температура воздуха в Армении на ближайшие пять дней
|Читать больше
|Эксперт: Обещание "конца бархата " - вновь отдает популизмом
|Российский политолог: Заявление военных стало закономерным ответом на попытку Пашиняна уклониться от ответственности за поражение
|Глава ОС: Оттягивая войну 20 лет, Кочарян и Саргсян лишь перенесли ее на 2020 год
|Эксперт: Появление Ирана в ЕАЭС в интересах Армении
|Айк Демоян: За президентом Азербайджана нет особой мотивации и потенциала для противодействия планам Москвы
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности