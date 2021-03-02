Вторник, 2 Марта 2021 15:40

АрмИнфо.Министр труда и социальных вопросов РА Месроп Аракелян анонсировал важнейшие реформы в пенсионной системе страны.

На своей странице в Facebook министр сообщил, что , согласно предлагаемым поправкам к закону "О государственной пенсии", пенсионерам в возрасте 90 лет и старше будет начисляться дополнительная надбавка, размер которой определит правительство страны. За уход за детьми - инвалидами в возрасте до 18 лет на весь период ухода будет начисляться пенсионный стаж.

Требование о посещении банка в году один раз не будет распространяться на инвалидов первой и второй групп, а также на пенсионеров в возрасте 90 лет и старше, получающих пенсии по безналичному расчету. Их присутствие на территории Армении подтвердит Министерство труда и социальных вопросов РА.